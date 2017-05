21 may 2017

EFEUSA San Juan 21 may 2017

El cantante Ismael Miranda y el pianista Larry Harlow se reencontrarán en un escenario luego de 25 años, como parte de la tercera edición del "Aniversario de la Salsa" el próximo 25 de junio en el Estadio Paquito Montaner de Ponce, al sur de Puerto Rico.

En la cita, que organizará la emisora de radio SalSoul, se espera que Miranda y Harlow interpreten algunos de sus más grandes éxitos que crearon juntos, como "Señor Sereno", "Me and My Monkey", "Abran Paso", "Arsenio", entre otros.