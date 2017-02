El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda actuará en la gala de los Óscar interpretando en directo "How Far I'll Go", su canción nominada a los premios de la Academia de Hollywood y que pertenece a la banda sonora de la película "Moana".

Por medio de un comunicado oficial, la institución que organiza los galardones más importantes del cine informó que Miranda se presentará acompañado de la actriz Auli'i Cravalho.