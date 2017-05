26 may 2017

EFEUSA San Juan 26 may 2017

El director de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, Norberto González, ha remitido una carta en la que señala que es contrario a la ley pagar a los funcionarios y empleados de la UPR por el tiempo en el cual no se encuentran trabajando. EFE/ARCHIVO

El director de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, Norberto González, ha remitido una carta a decanos de administración, directores de finanzas y de recursos humanos de la institución, entre otros, en la que les pide que apliquen la opinión de la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, en el sentido de que si no se trabaja no se puede cobrar dinero público.

En la misiva, González señala que es contrario a la ley pagar a los funcionarios y empleados de la UPR por el tiempo en el cual no se encuentran trabajando "si dicho pago no se carga a alguna licencia, según lo permite la ley, máxime cuando la paralización de labores se debe a una huelga no reconocida en ley".