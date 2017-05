Fotografía promocional, cedida del músico puertorriqueño Oscar Hernández, quien después de más de 40 años destacándose en el género de la salsa dirigiendo el Seis del Solar del panameño Rubén Blades y la Spanish Harlem Orchestra, lanzó su primer disco como solista, e irónicamente de jazz, "The art of latin jazz". EFE/ Archivo particular/ SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS