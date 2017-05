El novel reguetonero puertorriqueño Ozuna, quien alcanzó la popularidad gracias a sus vídeos en internet, anunció hoy que el próximo 15 de septiembre ofrecerá su primer concierto masivo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

"Tengo el placer de anunciarles oficialmente mi primer concierto masivo en la isla que me vio nacer, me vio crecer y me convirtió en quien soy. El viernes 15 de septiembre les devolveré con mi talento todo lo que me han dado", expresó el artista en su cuenta de Instagram.