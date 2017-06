El veterano reguetonero puertorriqueño Tempo quedó en libertad en la tarde de hoy, luego de que en la madrugada, agentes de la Policía local lo detuvo junto a otros tres hombres por aparentemente poseer marihuana dentro de un automóvil mientras manejaban por una autopista de San Juan.

"Deseo que todos mis seguidores estén tranquilos. No he fallado. Gracias por la confianza que han depositado nuevamente en mí. Como he expresado, me encuentro entregado a mi carrera artística. Por el momento, no daré más declaraciones sobre el asunto", dijo Tempo en un comunicado de prensa.