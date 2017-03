El senador puertorriqueño Eric Correa, pidió hoy a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que se mantienen en paro desde ayer, que regresen a la mesa de diálogo "por el bien del principal centro universitario del país".

"Entiendo la preocupación de estos jóvenes estudiantes, pero paralizar las labores del recinto de Rio Piedras no es la solución. Me preocupan grandemente las consecuencias que este paro y la huelga posterior puedan tener, no solo en el calendario académico sino en la Universidad, pues están en riesgo las ayudas federales y las acreditaciones", opinó en un comunicado.