Desde que el primer dispensario de marihuana medicinal abrió sus puertas en Puerto Rico en diciembre del año pasado, el auge ha llevado a la puesta en marcha de treinta de estos centros debido al interés de las personas por alternativas para el tratamiento de sus problemas de salud.

"Yo no tengo la menor duda de que el cannabis funciona. No es una planta milagrosa, sino una alternativa y el que se pueda beneficiar de ella por qué no hacerlo. Además, hace bien a las personas y a la economía del país", dijo a Efe Enrique Domínguez, uno de los cinco socios de Earth gift Cannabis Dispensary.