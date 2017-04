Los campesinos hispanos deben postergar cada día más su edad de jubilación para seguir trabajando durante largas jornadas en los campos porque el dinero que recibirían del retiro no les alcanzaría para sobrevivir.

"Lo que me da el seguro a mi no me alcanza para todo. Como estoy pagando casa, pago "bills"(cuentas), y lo que me dan es 800 dólares pasadito, no me alcanza pa todo eso, por eso sigo trabajando", indicó a Efe el campesino Rafael Navarro, de 72 años y oriundo de Michoacán, México.