31 may 2017

EFEUSA Miami 31 may 2017

Las autoridades sanitarias de Florida confirmaron hoy que en lo que va de año ha habido 54 casos de zika en Florida, cuatro de ellos autóctonos, y que entre las persomas afectadas hay 43 mujeres embarazadas.

No obstante, no se han reportado zonas de "transmisión activa" de zika por mosquitos en el estado, señaló el Departamento de Salud de Florida, para resaltar a continuación que no existe ningún foco activo del virus en el condado de Miami-Dade, aunque "puedan darse casos aislados locales".