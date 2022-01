61% de los equipos de TI creen que la ciberseguridad empieza por los accesos

Colombia

BOGOTÁ,, 26 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- One Identity realizó una encuesta global, cuyos resultados revelan el estado actual de la adopción de políticas "Zero Trust" de ciberseguridad en las empresas. El estudio revela quey el 54% comenzó por la identificación de cómo se mueven los datos confidenciales por la red. Además, el 51% de las empresas encuestadas está implementando nueva tecnología.

Según la encuesta realizada por Dimensional Research a más de 1.000 profesionales de seguridad de TI, Zero Trust es una prioridad principal de seguridad para la mayoría de las organizaciones, pero la comprensión y la adopción integrales siguen siendo inconsistentes. Si bien tres cuartas partes de las organizaciones reconocen que Zero Trust es fundamental para reforzar la postura general de ciberseguridad, solo el 14% informa que ha implementado completamente una solución. El 39% de las organizaciones ha comenzado a abordar esta importante necesidad, y un 22% señaló que planean implementarla en el transcurso del próximo año.

Entre las barreras clave de las implementaciones de soluciones de ciberseguridad, un 32% de los equipos de seguridad carecen de una comprensión completa de cómo se debe implementar Zero Trust dentro de su organización. Otras barreras incluyen creencias de que las soluciones de ciberseguridad pueden obstaculizar la productividad empresarial.

"Las organizaciones reconocen que el perímetro tradicional de seguridad ya no es suficiente y que se beneficiarán mejor priorizando las identidades y tomando medidas para garantizar que los malos actores estén limitados una vez que obtengan acceso", dijo Bhagwat Swaroop, presidente y gerente general de One Identity. "Zero Trust se está convirtiendo rápidamente en un imperativo empresarial porque elimina los permisos vulnerables y el acceso excesivo al brindar una serie continua de diferentes derechos en toda la organización para, en última instancia, limitar las superficies de ataque si se infringen".

La plataforma de seguridad de identidades One Identity permite a las organizaciones hacer realidad la implementación de Zero Trust. Al proporcionar visibilidad de 360 grados de todas las identidades (humana, máquina y cuentas en proliferación causadas por cambios en cómo y dónde trabajamos), la capacidad de verificar todo antes de otorgar accesos y controles de seguridad adaptativos, permite que las organizaciones puedan reducir el riesgo de ciberataques y limitar los daños causados por infracciones costosas y paralizantes.

Da clic aquí para ver el informe completo que se hizo del 8 y el 27 de septiembre de 2021. Dimensional Research llevó a cabo la investigación encargada por One Identity, que encuestó a más de 1.000 profesionales de seguridad de IT a nivel mundial.

