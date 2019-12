A la altura de los desafíos: Shunde en Guangdong moderniza sus parques industriales a nivel de pueblo

SHUNDE, China

, 12 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- En 2019, se ha registrado un progreso significativo y un gran poder de decisión en, un distrito de la ciudad de Foshan, en la provincia dedel sur de, en el reacondicionamiento de sus parques industriales a nivel de pueblo. A la fecha se han consolidado 1.030,7 hectáreas de tierra mientras que otras 114 hectáreas se han convertido en áreas recuperadas y reforestadas. Por otro lado, se han construido 7 millones de metros cuadrados de fábricas y se han cerrado 4.178 compañías anticuadas y poco fiables. Hay planes de reemplazar 382 parques industriales a nivel de pueblo por 20 modernos clústeres industriales. De este modo, se pone término a fábricas subdesarrolladas y desperdigadas mientras emerge un nuevo panorama de manufactura encaracterizado por un ecosistema coordinado y ordenadamente industrial.

De acuerdo con la Oficina de Reacondicionamiento de Parques Industriales a Nivel de Pueblo del Distrito de Shunde, a través de una iniciativa de dos meses encabezada por 15 grupos de personas que visitaron más de 2.500 grupos familiares en el pueblo de Huaxi en Shunde, finalmente se avanzó con el gran proyecto de reacondicionamiento del Parque Industrial Baochong instalado en el pueblo, donde el 98,8% votó a favor de su ejecución.

Sin embargo, esto es solo un ejemplo de la modernización de 382 parques industriales a nivel de pueblo que se está realizando en Shunde.

En particular, Shunde determinó hacer de este reacondicionamiento una prioridad, dado que los recursos para desarrollo escasean y la ruta hacia el crecimiento no está clara, por lo que la iniciativa de renovación permitirá a Shunde reformar instituciones, actualizar industrias y perfilar otro patrón, por lo que ofrecerá más oportunidades para un desarrollo de calidad.

En la década de 1990, en Shunde florecieron los parques industriales a nivel de pueblo dirigidos por empresas municipales. Se liberaron enormes fuerzas productivas, la pasión por un emprendimiento inspirado y se fomentó una completa cadena industrial. El clima de negocios resultante fue lo que creó las compañías Fortune Global 500 Midea y Country Garden, y convirtió a Shunde en un renombrado centro de manufactura.

No obstante, los parques ahora se han transformado en un lastre desde la perspectiva de la modernización industrial. Ellos entrañan una serie de problemas, como las complejidades de la propiedad del terreno, graves problemas de seguridad, una operación ineficiente, han ralentizado el influjo de talentos y los factores de innovación, además de entorpecer el crecimiento de Shunde.

"En la búsqueda de un desarrollo de calidad, los parques industriales a nivel de pueblo representan el hueso más duro de roer. Se debe hacer un esfuerzo general para ganar la batalla, dado que no hay dos maneras de salir de esto", señaló Guo Wenhai, secretario del Comité CPC de Shunde.

La única salida que tiene Shunde es modernizar estos parques; los mismos que una vez llevaron al distrito a la prosperidad siguen siendo la clave para el futuro.

La solución para renovar los parques industriales a nivel de pueblo solo puede alcanzarse poniendo en práctica iniciativas, ya que no existe precedente a seguir. Shunde está decidida a seguir adelante pese a las dificultades. Si hay éxito en este proceso, el distrito no solo será el epítome del desarrollo del Delta del Río de la Perla (PRD, por su sigla en inglés), sino también un excelente ejemplo de la modernización industrial del PRD y del crecimiento económico de calidad del país. La nueva era llama a hacer una nueva ronda de reformas. Considerando que el desarrollo de calidad representa la tendencia de nuestros tiempos, el reacondicionamiento de los parques industriales a nivel de pueblo brindará una oportunidad a Shunde para acelerar el cambio en el modelo de crecimiento y embarcarse en un nuevo recorrido hacia el desarrollo.

