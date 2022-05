Ciudad de México (mayo, 2022) – Amgen (NASDAQ:AMGN), compañía líder en biotecnología, llevó a cabo su octava Cumbre de Excelencia Médica Amgen (CEMA 2022), en donde reconocidos especialistas nacionales e internacionales se reunieron con el objetivo de dar a conocer los avances biotecnológicos en el tratamiento de diversos tipos de cáncer como, mieloma múltiple (MM), leucemia linfoblástica aguda (LLA) – adulta y pediátrica -, cáncer colorrectal metastásico (CCRm), cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) y terapias de soporte para enfermedades asociadas del tratamiento de éstos.

CEMA 2022, se llevó a cabo los días 13,14, 20 y 21 de mayo en un conocido hotel de la Riviera Maya, las sesiones fueron inauguradas por la Dra. Susana Suárez, directora general de Amgen México y el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen México. Durante su discurso de bienvenida, la Dra. Suárez compartió “para nosotros es de gran valor poder compartir con todos nuestros pares, los avances biotecnológicos y científicos que Amgen ha logrado obtener, tanto en el campo de hematología, como en oncología. También es importante resaltar que las terapias de soporte son indispensables para apoyar el tratamiento de los pacientes”.

La Cumbre se dividió en dos áreas terapéuticas, hematología y oncología; dentro de los módulos de hematología se tocaron temas como, factores de riesgo y su utilidad para el pronóstico y manejo de los pacientes con MM, enfermedad mínima residual en LLA, entre otros, además se brindó tiempo a los asistentes para realizar intercambios científicos sobre casos clínicos de LLA en recaída temprana, LLA en recaída postrasplante y estadificación de MM.

Es importante mencionar que para ambos padecimientos, los expertos hematólogos destacaron la importancia del diagnóstico oportuno. La leucemia linfoblástica aguda (LLA) se presenta principalmente en edad preescolar o en mayores de 65 años y se presenta en 1 de cada 100,000 habitantes al año [i] ; advirtieron que debido a que esta enfermedad cursa con rapidez, el inicio de tratamiento adecuado es determinante en el mejoramiento del pronóstico del paciente. Por su parte, el mieloma múltiple en México es considerado el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente después del linfoma no Hodgkin y, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con las guías mexicanas de mieloma múltiple, del total de las enfermedades oncohematológicas en nuestro país, el mieloma múltiple representa del 4.2 al 7.7% [ii] . La buena noticia es que ya se cuentan con avances terapéuticos que han aportado más opciones para el tratamiento de esta población, que era difícil de tratar, y han logrado modificar el curso natural de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Por su parte, en el módulo de oncología se revisaron temas como escenarios genómicos integrales en el tratamiento del CCRm y la importancia del tratamiento de primera línea, recomendaciones clínicas para el tratamiento de oncología en pandemia, cáncer de pulmón de células no pequeñas en estado avanzado, salud ósea en cáncer de mama metastásico, entre muchos otros temas y algunos talleres sobre el perfilamiento tumoral en oncología, la salud digital y la transformación de la práctica médica.

En cuanto a cáncer colorrectal metastásico se habló sobre la importancia de un enfoque de medicina personalizada y biomarcadores. El CCRm es una enfermedad que afecta de manera seria a la población mexicana; este padecimiento ocupa el segundo lugar en mortalidad [iii] en México, por detrás del cáncer de mama y es el tercer cáncer más frecuente en nuestro país [iv] .

Por su parte, la integración de los biomarcadores en la práctica clínica de rutina, resultan parte fundamental para que los médicos seleccionen el tratamiento correcto para el paciente de una forma personalizada. Los beneficios de esta integración evitan someter a los pacientes a la toxicidad innecesaria de un tratamiento ineficaz, o a la selección de un tratamiento que pueda ser más efectivo en la lucha contra su enfermedad. Los especialistas señalaron que es de gran relevancia que los pacientes con este padecimiento puedan hablar con su doctor acerca del estatus que guarda su biomarcador.

Además, los expertos también hablaron sobre cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), mencionando que es el más frecuente de los cánceres de pulmón presentándose en el 85 – 90 % de los casos [v] y es prevenible en el 80 % de los mismos por lo que, de presentarse, diagnosticarlo de manera certera es clave para lograr una sobrevida relevante derivada de tratamientos efectivos. [vi]

También se tocaron temas sobre las complicaciones óseas en pacientes con tumores sólidos; la incidencia de los diferentes tipos de problemas esqueléticos, varían según los tumores. Por ejemplo, en el cáncer de mama, se presentan fracturas de hueso en situaciones en las que normalmente no sucedería; en el cáncer de próstata y pulmón, es la radioterapia la que deteriora los huesos; mientras que, en el cáncer de próstata la compresión medular es la más frecuente. Se destacó que existen alternativas terapéuticas para atender estos padecimientos, incluyendo opciones biotecnológicas innovadoras.

“Para Amgen es muy importante destacar que no solo nos preocupamos por la innovación en diferentes áreas terapéuticas, sino que nos enfocamos en necesidades médicas insatisfechas y utilizamos nuestra experiencia en la elaboración de productos biotecnológicos para encontrar soluciones que permitan obtener mejores resultados en cuanto a la salud y así modificar notoria y positivamente la vida de las personas”, concluyó el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen México”.

##

Acerca del compromiso de Amgen en el área de Oncología

Amgen Oncología está comprometido a ayudar a los pacientes en su tratamiento contra los cánceres más difíciles, aquellos que han sido resistentes a los medicamentos, los que avanzan rápidamente, y aquellos en los que existen pocas opciones de tratamiento. Las terapias de soporte de Amgen ayudan a los pacientes a luchar contra algunos de los efectos adversos de la quimioterapia, y nuestros medicamentos e inmunoterapias se enfocan en más de una docena de cánceres que van desde aquellos en la sangre a tumores sólidos. Con décadas de experiencia en ofrecer terapias para pacientes de cáncer, Amgen continúa expandiendo su portafolio de medicamentos innovadores y biocomparables en el área de oncología.

Acerca de Amgen

Amgen está comprometido a detonar el potencial de la biología para pacientes que sufren de enfermedades graves con el descubrimiento, desarrollo, fabricación y lanzamiento de tratamientos humanos innovadores. Este enfoque comienza con el uso de herramientas como la genética humana avanzada para develar las complejidades de las enfermedades y comprender los fundamentos de la biología humana.

Amgen se enfoca en áreas de necesidades médicas no satisfechas y aprovecha su experiencia para buscar soluciones que mejoren los resultados de salud mejorando de manera drástica la vida de las personas. Amgen, pionero de la biotecnología desde 1980, se ha convertido en una de las empresas independientes líderes a nivel mundial en biotecnología, llegando a millones de pacientes y desarrollando una cartera de medicamentos con importante potencial.

Para más información, visita: www.amgen.com.mx y síguenos en Twitter @AmgenMexico y Facebook Amgen México

