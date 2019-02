CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- ABB, líder en tecnología pionera en productos de electrificación, robótica y movimiento, automatización industrial y redes eléctricas de potencia, trajo a la Ciudad de México, la "ABB FIA Formula E", competencia de monoplazas eléctricos, organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que promueve lo último en tecnologías de electrificación y digitalización relevantes para la movilidad.

Con un récord mundial de asistentes con 38,000 personas que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México donde, a tan sólo 80 decibeles, pudieron escuchar la vibración de la transmisión eléctrica de los automóviles que aceleraron a 100 kilómetros por hora en poco menos de tres segundos, en promedio, alcanzando velocidades máximas de 225 kilómetros por hora (140 millas ph).

El piloto brasileño Lucas Di Grassi, resultó vencedor en esta competencia en la que ABB aportó las soluciones de carga para los vehículos eléctricos. Al respecto, Vicente Magaña, director general de ABB México, comentó: "ABB participa desde hace 70 años en la generación, conexión y distribución segura de la energía en México, al menos el 90% de los vehículos que se ensamblan en el país, pasan por la tecnología de un robot de ABB", y refirió: "Estamos muy contentos de traer a México uno de los proyectos más importantes para ABB, ya que consideramos que hay 3 puntos importantes de la movilidad sustentable: primero, poder llevar la energía de fuentes renovables directamente al uso de vehículos eléctricos; segundo, el desarrollo, implementación y distribución de cargadores eléctricos ultra rápidos; y tercero, desarrollar la infraestructura de las estaciones de carga para los vehículos eléctricos".

Por su parte Greg Scheu, President of the Americas region for ABB and Managing Director for the United States informó: "La selección de ciudades en donde se corre la carrera es un proceso selectivo, y la Ciudad de México entró en un grupo elite gracias a los avances tecnológicos que ha mostrado, además el mercado mexicano es representativo para nosotros ya que contamos con más de 5,000 empleados que colaboran diariamente con el desarrollo de ABB en el país".

Como líder mundial en infraestructura de vehículos eléctricos, ABB ofrece la gama completa de soluciones de carga para automóviles y autobuses eléctricos e híbridos, así como soluciones de electrificación para buques y ferrocarriles. Aunque la duración de la carga de la batería depende en gran medida de la fuerza con que el conductor empuja el automóvil durante la carrera, ésta dura generalmente de 25 a 30 minutos.

Como uno de los principales patrocinadores del campeonato, ABB desplegó un espacio destinado a mostrar sus distintas innovaciones, desarrollos, mismo que permitió a los asistentes tener un amplio acercamiento con las nuevas tecnologías de movilidad. Desde 2018, la compañía es uno de los principales aliados del campeonato, ya que es una plataforma que permite mostrar las capacidades y potencial de la electromovilidad, para dar paso firma a la adopción de este tipo de tecnologías en un futuro no muy lejano.

Acerca del Campeonato de Formula E - ABB FIA

El Campeonato de Fórmula E de ABB FIA es la serie de carreras eléctricas de la FIA y la primera categoría en automovilismo de monoplaza totalmente eléctricos del mundo. La Fórmula E brinda una electrizante acción en ruedas por las principales ciudades del mundo, compitiendo en icónicos escenarios como Nueva York, Hong Kong, París y Zurich.

En la cuarta edición de la serie, 10 equipos y 20 pilotos compiten en 11 ciudades de los cinco continentes en la lucha por coronarse campeón de la Fórmula E de ABB. La próxima carrera tendrá lugar en Marrakech el 13 de enero, y el campeonato de 2018 llegará a su fin en julio. México será una de las sedes. www.FIAFormulaE.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es líder en tecnología pionera en productos de electrificación, robótica y movimiento, automatización industrial y redes eléctricas de potencia que atiende a clientes de servicios públicos, industria, transporte e infraestructura a nivel global. Continuando un legado en innovación de más de 130 años, ABB está escribiendo el futuro de la digitalización industrial, la Revolución Energética y la Cuarta Revolución Industrial. Como patrocinador oficial de la Formula E, FIA campeonato internacional de la clase de autos deportivos completamente eléctricos, ABB está eliminando las barreras de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro sustentable. ABB opera en más de 100 países con cerca de 136 mil empleados. www.abb.com

