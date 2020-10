Accor implementa ALLSAFE con éxito en sus hoteles y resorts de todo el mundo

LA CERTIFICACIÓN DE HIGIENE Y LIMPIEZA DEL GRUPO OFRECE A LOS HUÉSPEDES DEL HOTEL CONFIANZA Y SEGURIDAD CUANDO VIAJAN, PERMITIENDO QUE SE SIENTAN SANOS, SEGUROS Y CONFIADOS DURANTE SU ESTANCIA

PARÍS, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Accor anunció hoy su acción continua para liderar la industria hotelera con los estándares y procedimientos operativos de limpieza más estrictos centrados en la seguridad de los huéspedes. Tras las interrupciones operativas derivadas de la COVID-19, Accor ha reabierto con éxito la mayoría de sus hoteles y el 95 % de estos ya ha adoptado los confiables protocolos de limpieza e higiene ALLSAFE del Grupo, los mismos que se desarrollaron conjuntamente con Bureau Veritas. Hasta la fecha, Accor ha certificado con éxito el 65 % de estos hoteles con la marca ALLSAFE a través de un proceso de revisión y acreditación por terceros con auditores profesionales como Bureau Veritas, SGS, Clifton y Ecolab, y está trabajando para que otros hoteles sean verificados de forma independiente como certificados con ALLSAFE durante los próximos meses.

Una investigación propia realizada por Accor durante junio y julio de 2020 indica que una escapada a un hotel se encuentra entre las tres principales actividades que los huéspedes de Accor están listos para hacer en los próximos meses, además de ir a la playa y visitar amigos y familiares en casa. Si bien las intenciones de gastos de los consumidores en el sector de viajes siguen siendo bajas en comparación con los niveles previos a la pandemia, el 75 % de los consumidores dice que se sentiría cómodo alojándose en un hotel en el que pueda confiar en altos estándares de limpieza y un personal profesional.

La certificación ALLSAFE fue creada por Accor para brindar a los huéspedes la garantía de un estándar verificado por terceros de requisitos de limpieza e higiene del hotel. Estos estándares fueron desarrollados y aprobados por Bureau Veritas, líder mundial en pruebas operativas, inspecciones y certificaciones. Los viajeros pueden buscar el logotipo de ALLSAFE en la página web del hotel Accor que están reservando, sabiendo que pueden confiar en sus protocolos para cumplir o superar el estándar ALLSAFE y así visitar el hotel con plena confianza.

Para lograr la certificación ALLSAFE, los hoteles deben cumplir con una lista detallada de 16 compromisos globales desarrollados conjuntamente con Bureau Veritas, lo que se traduce en más de 100 estándares en total. Algunos de estos protocolos mejorados de sanidad y prevención incluyen un programa de limpieza reforzado con desinfección frecuente de todas las áreas de alto contacto como ascensores y baños públicos; limpieza profunda de habitaciones con productos y materiales de limpieza de grado hospitalario, incluyendo tapicería, alfombras y limpieza de ropa de cama a altas temperaturas.

Las medidas adicionales requieren que los hoteles ALLSAFE de Accor empleen restricciones adecuadas de asientos y espacio en restaurantes, bares y áreas públicas; control de temperatura del huésped de acuerdo con los requisitos locales; alfombras de desinfección en las entradas de los hoteles; soluciones de pago sin contacto y registros de entrada y salida sin mostrador, siempre que sea posible.

Accor también ha dado el paso único de crear un servicio de soporte médico gratuito disponible para todos sus huéspedes. Mediante su asociación mundial con AXA, líder mundial en seguros, los huéspedes de Accor que se enfermen o necesiten asistencia médica urgente, recibirán acceso gratuito a teleconsultas médicas de primera línea. Los huéspedes también tendrán acceso a la extensa red en el terreno de AXA de decenas de miles de profesionales médicos, lo que permitirá a los hoteles orientar a sus huéspedes al apoyo médico más adecuado según su ubicación, especialización, idioma y otros criterios importantes, en los 110 destinos donde opera Accor.

