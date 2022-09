Adrian Ridge nombrado vicepresidente ejecutivo de operaciones y manufactura del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

TEMECULA, California, Sept. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar el nombramiento de Adrian Ridge como vicepresidente ejecutivo de operaciones y manufactura.



Adrian es un ejecutivo internacional experimentado con 30 años de experiencia en Atlas Copco, donde desempeñó varios roles de liderazgo que van desde gestión de servicios, gestión de marketing de productos, gestión general y presidente global de las divisiones de servicios y equipos principales. Es ingeniero mecánico con un MBA en negocios internacionales.

Por habar asumido una responsabilidad global durante más de 20 años y haber estado basado en Reino Unido, Irlanda, Japón, España y Bélgica, Adrián posee un conocimiento profundo de los desafíos que enfrentará el Grupo a medida que continúe expandiendo su presencia internacional. En esta función, Adrian dirigirá las operaciones globales, dirigiendo a los presidentes de las unidades funcionales y gerentes generales del Grupo para desarrollar y mejorar aún más su estrategia global de manufactura y su sistema de gestión de excelencia operativa. También se centrará en la experiencia del cliente, gestión de la cadena de suministro, control de calidad y apoyo a las iniciativas globales del Grupo.

"Adrian es apasionado por el desarrollo de operaciones que ofrecen una ‘experiencia de cliente superior’", según Peter Wagner, director ejecutivo de Nikkiso CE&IG. "¡Espera con gran entusiasmo unirse a la misión de CE&IG ‘para ofrecer equipos, tecnologías y servicios innovadores a través de nuestro grupo global de empresas para ayudar a nuestros clientes a marcar la diferencia!’"

Estará basado en Bélgica, y viajará extensamente a las principales localidades operativas globales del Grupo. Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.