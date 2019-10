AgTech Scientific anuncia la gran inauguración de las instalaciones de cultivo de cáñamo y el centro de procesamiento agrícola de vanguardia

AgTech Scientific celebrará su gran inauguración y a creación de 271 puestos de trabajo

PARIS, Ky., Oct. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgTech Scientific anunció que celebrará una Gran inauguración de sus Instalaciones de cultivo de cáñamo y centro de procesamiento interiores, de 2 millones de pies cuadrados en Paris, KY, el viernes, 25 de octubre de 2019. El evento se realizará en 1077 Cane Ridge Road, Paris KY 40361. <1077 Cane Ridge Rd Paris KY in Maps>. Las puertas se abren a las 11:30 a. m. Solo se ingresa con invitación, con más de 300 asistentes, los cupos están completos.AgTech tendrá oradores destacados durante la celebración, entre ellos, el senador Steve West, el representante Matt Koch, el Jefe de policía de Lexington, Mark Bernard, retirado, y la Investigadora de la UK, Dra. Amanda Adams. Los oradores invitados están sujetos a cambios.La empresa ofrecerá un evento con servicio de comidas para los invitados, mientras presentan a los oradores destacados de la comunidad de Kentucky, así como líderes académicos y económicos, y luego los llevará a recorrer de manera guiada el Invernadero de alta tecnología y centro de procesamiento agrícola. Asimismo, habrá una opción de recorrer el Centro de extracción y fabricación (en un lugar separado) para aquellos interesados después de la Gran inauguración. Se programa que habrá aproximadamente más de 300 miembros de la comunidad, agricultores, empresarios y funcionarios en la Gran inauguración. Los primeros 50 asistentes tienen una entrada asegurada al juego de fútbol Americano de UK contra Missouri, que será el 26 de octubre. La empresa también entregará 200 bolsas de regalo con auténticos gorros de la UK, entre otros artículos, patrocinadas, en parte, por negocios locales.El presidente de AgTech Scientific, Michael J. French, afirmó: “Estos son momentos fabulosos para todos en AgTech Scientific. Contamos con el apoyo de líderes de la comunidad, investigadores del más alto nivel, instituciones financieras y, lo más importante, de nuestros agricultores. No pudimos elegir un mejor lugar para desarrollar nuestra empresa que el Estado de Kentucky”. Se solicita encarecidamente a los medios de prensa que avisen a la empresa por medio del contacto que se brinda a continuación, si asistirán con equipos con cámaras para garantizar la movilidad y accesibilidad. Acerca de AgTech ScientificCon su sede principal en Paris, Kentucky, AgTech Scientific es una empresa de suplementos alimenticios, integrada verticalmente, cuyos ingredientes principales son CBD y productos derivados del cáñamo, para la venta tanto al por mayor, como en líneas de productos envasados para el consumidor, de propiedad exclusiva, bajo la marca R2S. Las instalaciones de Invernadero de alta tecnología ubicadas en Paris, KY, tienen 2 millones de pies cuadrado, incluye un Centro de procesamiento agrícola completo y cultivo todo el año. El Centro de extracción y fabricación, a menos de 10 millas de distancia, está en construcción, y convertirá hasta 14.000 libras de flores de cáñamo en más de 500 kg de fórmulas a granel por día; la fase 1 de este proyecto se terminará a fines de 2019.La familia de AgTech incluye a socios y subsidiarias en 13 estados que ofrecen cultivos interiores/exteriores adicionales, extracción de cáñamo y fabricación y distribución de productos envasados para el consumidor. En 2017, la empresa suscribió un contrato marco por un plazo de 3 años con la Universidad de Kentucky para investigar la seguridad, eficacia, dosis y métodos de entrega de las fórmulas de CBD de AgTech por medio de ensayos clínicos cuantitativos y cualitativos a fin de obtener derechos sobre los productos.Para obtener más información sobre AgTech Scientific, visite nuestro sitio web: http://www.agtechscientific.com/ o contáctese con el departamento de comunicaciones corporativas:Jessica Scott Directora de comunicaciones corporativasjessica@agtechscientific.comSafe Harbor (normativa de privacidad) Ciertas declaraciones en el presente relacionadas con la Empresa constituyen “declaraciones a futuro”, con el significado de las leyes de valores aplicables, que incluyen, a título enunciativo, declaraciones respecto de estimaciones de futuros, planes u objetivos de negocios, programas de venta, pronósticos y proyecciones, suposiciones, expectativas o creencias de rendimiento futuro”. Dichas “declaraciones a futuro” implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que podrían provocar circunstancias reales o futuras que pueden diferir considerablemente de aquellas previstas en las declaraciones mencionadas. Las declaraciones a futuro incluyen, a título enunciativo, aquellas relacionadas con operaciones comerciales, incluida la producción o venta de marihuana medicinal, cantidades de producción de marihuana medicinal a futuro, ganancias previstas en relación con dichas ventas, el tamaño proyectado en general del mercado, la finalización o expansión de instalaciones de producción y otra información basada en pronósticos de resultados futuros, estimaciones de producción, aún no determinables, y otras suposiciones de administración clave. Los resultados reales pueden ser considerablemente distintos de aquellos expresos o implícitos en dichas declaraciones a futuro e implican riesgos e incertidumbres relacionados con la experiencia histórica de la Empresa con cambios normativos, puntualidad de aprobaciones gubernamentales para el otorgamiento de permisos y licencias, cambios en los precios de la marihuana medicinal, desempeño operativo real de las instalaciones y otros riesgos no asegurados. La Empresa no es responsable de actualizar o modificar información a futuro que refleje nuevos eventos o circunstancias, a menos que la ley lo requiera. El contenido se brinda a efectos de información general exclusivamente y no constituyen una oferta para vender, ni requerimiento de oferta para comprar títulos valores en cualquier jurisdicción. La información de este comunicado de prensa se aprueba en su totalidad. Hay una foto disponible que acompaña a este anuncio en el siguiente enlace: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/430fb78f-9367-4d3e-a75f-e087931102e1Hay un video disponible que acompaña a este anuncio en el siguiente enlace: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b0667f2-32fc-4891-b46e-1fdeaf16fdef