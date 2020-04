Algernon obtiene aprobación regulatoria y de ética para estudio en Fase II de Ifenprodil en seres humanos con COVID-19 en Corea del Sur

VANCOUVER, Columbia Británica, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF) (la “Compañía” o “Algernon”), una empresa de desarrollo farmacéutico en fase clínica, se complace en anunciar que obtuvo la aprobación del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Fármacos en Corea del Sur, así como la aprobación ética, para un estudio clínico en Fase II de COVID-19, conducido por investigador, de su fármaco reposicionado NP-120 (Ifenprodil), un antagonista de receptor NMDA.



El investigador principal líder es el Dr. Dong Sik Jung, profesor, en la división de enfermedades infecciosas del Dong-A University Hospital, Busan.

El ensayo con 40 pacientes y 4 semanas de duración, fue diseñado para comprobar el efecto de Ifenprodil en pacientes infectados con COVID-19 con neumonía severa. Los pacientes son randomizados en un modelo 1:1 para obtener estándar de atención (SOC) o SOC con Ifenprodil. El punto final principal será el índice al que su función pulmonar mejora midiendo los niveles de oxígeno en la sangre (Pa02/Fi02). Los puntos finales secundarios incluyen mortalidad, índice de ventilación mecánica y efectos de tos y falta de aire (disnea) reportados por el paciente.

La inscripción para el ensayo clínico fase II se espera que comience el 8 de mayo de 2020.

“El primer ensayo humano de Ifenprodil en pacientes con COVID-19 es un gran avance para nuestro nuevo programa de investigación clínica de lesión pulmonar aguda”, dijo Christopher J. Moreau, director ejecutivo de Algernon. “Los datos positivos de la fase II serán un logro importante a medida que continuamos investigando el potencial terapéutico de Ifenprodil como tratamiento para el COVID-19, además de avanzar nuestra programa de fibrosis pulmonar idiopática y tos crónica”.

La empresa advierte que aunque se está preparando para iniciar un ensayo clínico Fase II muy pronto en Corea del Sur, no hace ninguna afirmación expresa o implícita de que NP-120 (Ifenprodil) es un tratamiento eficaz para la lesión pulmonar aguda (ALI), el virus COVID-19, o cualquier otra condición médica en este momento.

Acerca de NP-120 (Ifenprodil)

NP-120 (Ifenprodil) es un antagonista de receptor N-metil-D-aspartato (NDMA) específicamente direccionado a la subunidad 2B de tipo NMDA (Glu2NB). Ifenprodil previene la señalización de glutamato. El receptor NMDA se encuentra en muchos tejidos, incluyendo células pulmonares y células-T, neutrófilos.

La empresa considera que el NP-120 puede reducir la infiltración de neutrófilos y células-T a los pulmones donde pueden liberar glutamato y citocinas, respectivamente. Las últimas, pueden resultar en una tormenta de citocinas altamente problemática que contribuye a la pérdida de la función pulmonar y por último, la muerte como ha sido reportado en pacientes infectados con COVID-19.

Acerca de Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon es una empresa de reposicionamiento de fármacos que investiga fármacos seguros y ya aprobados para nuevas aplicaciones de enfermedades, avanzándolos de manera eficaz y segura a ensayos en humanos, desarrollo de nuevas formulaciones y en busca de nuevas aprobaciones regulatorias en los mercados globales. Algernon investiga específicamente los compuestos que no han sido aprobados anteriormente en Estados Unidos o Europa para evitar recetas de medicamentos con indicaciones no autorizadas (off-label).

Algernon solicitó nuevos derechos de propiedad intelectual para NP-120 (Ifenprodil) para el tratamiento de enfermedades respiratorias y está trabajando para desarrollar una fórmula patentada inyectable y de liberación lenta.

