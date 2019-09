Alianza Corp, Partner of the Year 2019 Latam y la Revelación de su Nueva Identidad de MarcaPR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Alianza Corp, compañía líder en soluciones de transformación digital para empresas de México y América Latina, se ha distinguido por sus 22 años de experiencia en el mercado y el compromiso con sus clientes; parte de ello son los múltiples premios que ha recibido, de manera consecutiva en los últimos 3 años y este 2019 no ha sido la excepción. Por tercera ocasión, Alianza Corp fue reconocida, entre más de 2,900 nominados de 115 países, como Partner of the Year a nivel Latam y Finalista Mundial en la categoría de "Tech for Social Impact" por Microsoft.

Sumado al orgullo que representa ser Partner del año, Oliver Keller, CEO de Alianza Corp, dió a conocer la nueva y renovada identidad de marca. "En el último año, Alianza Corp ha ampliado con éxito su oferta de soluciones tecnológicas al tiempo que amplía su propia presencia regional en México y América Latina".

Estos cambios se producen en un momento en que la compañía está evolucionando con el fin de continuar con su misión de transformar con pasión tecnológicamente a las empresas. "Nuestra nueva imagen refleja nuestra posición de liderazgo en la industria y demuestra el ciclo de vida integral de las soluciones que brindamos", agregó Manuel Cortés, Director de Desarrollo de Alianza Corp.

Diseñado para transmitir unidad y profesionalismo, el nuevo logotipo de Alianza Corp evoca una sensación de inspiración y pasión por la tecnología, incluyendo la Stella (estrella), que representa las cuatro áreas técnicas especializadas de Alianza Corp: Soporte a la Operación, Estrategia y Aplicaciones de Negocio, Desarrollo de Soluciones y Nubit (Soluciones Cloud).

"Si bien nuestro nombre sigue siendo el mismo, nuestro logotipo ha cambiado significativamente con una imagen más lean y sencilla que representa cómo queremos que los clientes nos vean, como facilitadores ante sus retos de transformación digital", comentó Alejandra Espínola -Directora Comercial de Alianza Corp- "Nuestra nueva identidad es innovadora, moderna y profesional, palabras que usamos no sólo para describir nuestra nueva imagen, sino también las soluciones que brindamos a nuestros clientes que están en búsqueda de un IT Coach que los ayude a transformarse digitalmente", comentó Jordi Doménech -Director de Operaciones e Innovación de Alianza Corp.

CONTACTO: info@alianzacorp.mx, Teléfono: 555271-4344, www.alianzacorp.mx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974526/Partner_of_the_Year_2019_RGB.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/974527/Alianza_Corp.jpg

FUENTE Alianza Corp