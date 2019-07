Alianza de CalAmp y Dogo Informatique para acelerar la migración de flotas y cadenas de suministro a las redes 3G y 4G en Latinoamérica

CTTMX aprovecha la tecnología telemática y de seguimiento de SCiOn cadena de suministro de CalAmp para hacer posible el transporte en cadena de frío en México y Latino América.

IRVINE, California, 2 de julio de 2019 /PRNewswire/ - CalAmp (Nasdaq: CAMP), empresa pionera en soluciones tecnológicas que transforman la economía conectada a nivel mundial, y Dogo Informatique, empresa distribuidora de valor agregado de CalAmp, anunciaron hoy su alianza con el fin de ampliar el acceso a soluciones de gestión de flotas y cadenas de suministro para empresas de gestión de flotas y activos, aseguradoras y empresas de alquiler de automóviles en México y América Latina.

México, como uno de los principales centros de comercio en el mundo, se ha enfrentado a los desafíos que plantean las cadenas de suministro, tales como los problemas de seguridad y una infraestructura de distribución fragmentada. Dado que los principales operadores están desactivando las redes celulares de 2G en México y Latinoamérica, CalAmp y Dogo Informatique se están uniendo para brindar acceso a las redes 3G y 4G de nueva generación que brindan velocidades más altas, mayor confiabilidad, mejor calidad se servicio y una conectividad celular más segura. La tecnología de los dispositivos telemáticos y de SCiOn cadena de suministro de CalAmp dispone de una gran diversidad de aplicaciones, desde aquellas para la gestión de flotas tradicionales y el seguimiento de la cadena de frío en el transporte de alimentos y bebidas, hasta las aplicaciones para la recuperación de activos robados y mitigación de riesgos.

«Al brindarles a nuestros clientes acceso a la cartera completa de programas informáticos, dispositivos y servicios de CalAmp, hay un gran aumento de nuestra capacidad para ofrecer soluciones telemáticas avanzadas a nuestra amplia base de clientes en Latinoamérica», afirma María Laura Osuna, desarrolladora de negocios de Dogo Informatique. «A través de nuestra colaboración con CalAmp, podemos ofrecerles a grandes empresas, como CTTMX, la mejor tecnología en gestión de cadenas de suministro y de flotas, además de soporte técnico permanente, financiamiento y un mayor inventario local».

CTTMX, cliente de Dogo Informatique, y uno de las empresas más grandes de servicios de logística y seguimiento de flotas de vehículos en México y Centroamérica, está haciendo uso de los dispositivos telemáticos y los sensores inteligentes SCiOn de CalAmp para que sus operaciones de flotas migren de las redes 2G a las redes 3G y 4G. Veinte mil vehículos de la flota en total se integrarán con la tecnología telemática 3G y 4G de CalAmp para mejorar su eficiencia, la confiabilidad y las capacidades de gestión de las cadenas de suministro, desde el punto de empaque en fábrica hasta la distribución final a través de empresas de transporte.

«Gracias a nuestro trabajo con Dogo y CalAmp, ahora podemos ofrecerles a nuestros clientes empresariales los servicios más avanzados de cadena de suministro y cadena de frío con el fin de garantizar la seguridad de sus activos y el cumplimiento de los reglamentos más recientes», afirma Agustín Rodríguez Zazueta, director de operaciones de CTTMX.

«Esta alianza es una magnífica oportunidad para que CalAmp apoye la expansión del Internet de las cosas (IoT) móvil en América Latina», sostiene Carl Burrow, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de CalAmp. «Nuestro objetivo con Dogo Informatique es demostrar que la transición a las redes de nueva generación no tiene que ser difícil para sus clientes, sino que es imprescindible para garantizar una cadena de suministro segura y confiable y una gestión eficiente de las flotas. Existen varios desafíos que las empresas de gestión de flotas, las aseguradoras y las empresas de alquiler enfrentan a diario, y el IoT en redes 3G y 4G pueden ayudar a crear soluciones más eficientes y seguras».

Información sobre Dogo Informatique

Dogo Informatique es un desarrollador del sistema TRM, cuyo fin es ayudar a rastrear vehículos y activos móviles y estacionarios. Tenemos una cartera de servicios y productos propios, así como la representación de otras aplicaciones y equipos que nos permiten responder a su enfoque de mercado, como cadenas de suministro, logística y seguridad de activos.

Información sobre CTTMX

La principal actividad empresarial de CTTMX es velar por el cumplimiento de la custodia en la cadena de frío a nivel internacional, las soluciones de telemetría y logística, y la asesoría sobre seguridad en transporte. Somos la única empresa de América Latina certificada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Department of Agriculture of the United States of America, USDA). La tecnología y la información que ofrecemos están certificadas y cuentan con el respaldo de los niveles de confianza más altos del mercado. Somos un grupo empresarial con presencia en México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.

Información sobre CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP) es una empresa pionera en soluciones tecnológicas que transforman la economía conectada a nivel mundial. Ayudamos a que las empresas se transformen por completo y a mejorar la vida de las personas en todo el mundo mediante soluciones tecnológicas que agilizan las implementaciones complejas del IoT móvil y aprovechan las inteligencias al máximo. Nuestros programas informáticos y nuestros servicios prestados por suscripción, así como la plataforma escalable en la nube y dispositivos inteligentes recopilan y evalúan los datos críticos para las empresas a partir de los activos móviles y sus contenidos. A esto lo llamamos The New How o el nuevo método, que hace que sea más fácil tomar decisiones de forma eficiente, optimizar la utilización de activos móviles y mejorar la seguridad vial. CalAmp, con sede en Irvine, California, cotiza en la bolsa desde 1983. LoJack® es una marca de CalAmp líder en recuperación de vehículos robados y servicios automotrices innovadores. Para obtener más información, ingrese a calamp.com o LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube o el blog de CalAmp.

CalAmp, el logotipo de CalAmp y LoJack son marcas comerciales de CalAmp o de sus filiales en Estados Unidos, en otros países y en la UE. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial mencionado es propiedad de sus respectivos dueños.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/473237/CalAmp_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/941943/DOGO_Logo.jpg

FUENTE CalAmp