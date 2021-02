Alianza entre Kantaro y Atrys Health expande presencia global de pruebas cuantitativas de anticuerpos para la COVID-19 en Europa y Suramérica-COVID-SeroKlir y COVID-SeroIndex de Kantaro son pruebas de alto desempeño que detectan la presencia y el nivel exacto de anticuerpos neutralizantes¹--Son las primeras y únicas pruebas cuantitativas de anticuerpos para la COVID-19 que no requieren equipo patentado-

, 8 de febrero, 2021 /PRNewswire/ -- Kantaro Biosciences, LLC, una empresa conjunta entre Mount Sinai Health System y RenalytixAI (LSE:RENX / NASDAQ: RNLX), y el socio fabricante Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH), suscribieron un acuerdo de comercialización y distribución con Atrys Health (BME: ATRY), una compañía biomédica dedicada a ofrecer servicios de diagnóstico y tratamientos médicos de excelencia. Atrys Health ofrecerá los kits de pruebas COVID-SeroKlir y COVID-SeroIndex de Kantaro, para análisis de anticuerpos IgG SARS-CoV-2, en determinados territorios europeos y suramericanos, incluidos España,, Brasil, Perú y

Las pruebas de Kantaro han recibido el marcado CE para detectar la presencia y el nivel exacto de anticuerpos IgG neutralizantes que se producen como parte de la respuesta inmune del organismo a la exposición al virus de la COVID-19. Además, las pruebas de Kantaro son las primeras y únicas pruebas cuantitativas de anticuerpos que no requieren equipos patentados, lo que significa que pueden ejecutarse fácilmente en cualquier laboratorio clínico aprobado. Las pruebas cuantitativas para anticuerpos neutralizadores pueden ofrecer fundamentos para la toma de decisiones en salud y las políticas de salud pública en todo el mundo.

"Atrys Health es la empresa más reciente en una lista creciente de socios de distribución de alta calidad. Este acuerdo representa otro paso fundamental para llevar las pruebas cuantitativas de anticuerpos de Kantaro a los médicos, pacientes e investigadores en regiones afectadas por la COVID-19", afirmó Sara Barrington, directora comercial de Kantaro. "Creemos que este tipo de pruebas de anticuerpos son cada vez más relevantes en este punto de la pandemia para proporcionar tranquilidad y responder preguntas importantes sobre la respuesta a las vacunas, la longevidad y la inmunidad".

Isabel Lozano, directora ejecutiva de Atrys Health, expresó: "Nuestra asociación con Kantaro diversifica y amplía nuestro portafolio de diagnósticos a la vanguardia de la innovación. Aprovechamos con humildad la oportunidad de poner las pruebas cuantitativas de anticuerpos de Kantaro a disposición de nuestros clientes en Europa y Suramérica, y de ser parte del esfuerzo global para aumentar las pruebas y dar paso la recuperación de la pandemia de la COVID-19".

COVID-SeroKlir y COVID-SeroIndex son análisis inmunosorbentes vinculados a enzimas (ELISA) que han demostrado una sensibilidad del 97,8 % y especificidad del 99,6 % para la detección de anticuerpos IgG de COVID-19, lo que los hace altamente precisos y con bajo potencial de resultados falsos. El alto grado de precisión se logra gracias a un proceso de dos pasos que utiliza dos antígenos del virus: el dominio receptor-obligatorio (RBD) y la proteína spike de longitud completa.

La tecnología subyacente en la prueba de anticuerpos cuantitativos de Kantaro está basada en investigaciones realizadas por la Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. La tecnología de Mount Sinai ya ha sido utilizada en una población muy diversa de más de 86.000 muestras de pacientes para detectar donantes de plasma recuperados y determinar infecciones anteriores en la valoración clínica de complicaciones de la COVID-19 potencialmente fatales, que incluyen enfermedades pulmonares, renales y cardiovasculares. Esta tecnología se ha utilizado ampliamente en investigaciones revisadas por pares y publicadas en Science y en Nature.

Acerca de Kantaro Biosciences

Kantaro Biosciences, una empresa conjunta entre Mount Sinai Health System y RenalytixAI plc, se dedica a garantizar que las pruebas diagnósticas de alta calidad para los desafíos sanitarios críticos sean accesibles. La empresa ofrece diagnósticos rigurosos, orientados a los resultados y replicables, para promover el cuidado y el bienestar de las personas, las comunidades y la sociedad. Kantaro se especializa en la expansión rápida de innovaciones de diagnóstico revolucionarias, y en la creación de alianzas para llevar estas tecnologías cruciales al mercado. Para obtener más información, visite www.kantarobio.com y siga a Kantaro en Twitter @kantarobio.

Acerca de Bio-TechneCorporation

Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) es una compañía global de ciencias biológicas que ofrece herramientas innovadoras y reactivos bioactivos para las comunidades de investigación y diagnóstico clínico. Los productos de Bio-Techne apoyan investigaciones científicas sobre procesos biológicos, así como sobre la naturaleza y el desarrollo de enfermedades específicas. La compañía apoya diferentes iniciativas de descubrimiento de fármacos y facilita los medios para llevar a cabo pruebas clínicas y diagnósticos precisos. Con miles de productos en su portafolio, Bio-Techne generó aproximadamente USD 739 millones en ventas netas en el año fiscal 2020, y cuenta con más de 2.300 empleados en todo el mundo. Para obtener más información acerca de Bio-Techne y sus marcas, por favor, visite www.bio-techne.com.

Acerca de Mount Sinai Health System

Mount Sinai Health System es el sistema médico académico más grande de la ciudad de Nueva York, compuesto por ocho hospitales, una importante escuela de medicina y una amplia red de consultorios ambulatorios en toda la región metropolitana de Nueva York. Mount Sinai es una fuente nacional e internacional inigualable de educación, investigación y descubrimiento traslacionales, y de liderazgo clínico colaborativo, que garantiza la prestación de los servicios de más alta calidad, desde la prevención hasta el tratamiento de las enfermedades humanas más graves y complejas. El sistema de salud incluye más de 7.200 médicos y cuenta con una red sólida y en constante expansión de servicios multiespecializados, incluidos más de 400 consultorios ambulatorios en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island. El Hospital Mount Sinai se encuentra en el puesto no. 14 en la "Lista de Honor" de los 20 Mejores Hospitales del país publicada en el U.S. News &World Report, y es una de las 20 Mejores Escuelas de Medicina del país según la Escuela Icahn de Medicina. Los hospitales que forman parte del Mount Sinai Health System están clasificados de manera consistente a nivel regional por especialidad, y sus médicos se encuentran entre el 1 % superior de todos los médicos a nivel nacional, según el U.S. News &World Report.

Para obtener más información, visite https://www.mountsinai.org o encuentre a Mount Sinai en Facebook, Twitter y YouTube.

Acerca de Renalytix AI plc

RenalytixAI es un desarrollador de soluciones basadas en inteligencia artificial para el diagnóstico clínico in vitro de la enfermedad renal, una de las condiciones médicas crónicas más comunes y costosas a nivel mundial. Los productos de la compañía son diseñados con el objetivo de aportar mejoras significativas en el diagnóstico de la enfermedad renal, el manejo de trasplantes, la atención clínica, la estratificación de pacientes para ensayos clínicos con fármacos y el descubrimiento de objetivos de medicamentos. Para obtener más información, visite renalytixai.com.

1 Los usos previstos para COVID-SeroKlir pueden variar según el país.

