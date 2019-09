MakerBot, el líder global en impresión 3D, reveló que All Axis Robotics está implementando la estación de manufactura MakerBot METHOD en sus procesos de automatización para producir piezas de herramientas personalizadas para sus máquinas existentes. EFE/SOLO USO EDITORIAL

BROOKLYN, Nueva York – 30 de septiembre de 2019 – MakerBot, el líder global en impresión 3D, reveló que All Axis Robotics está implementando la estación de manufactura MakerBot METHOD en sus procesos de automatización para producir piezas de herramientas personalizadas para sus máquinas existentes, así como para sus clientes.

All Axis Robotics es un taller de maquinaria ubicado en Dallas, Texas y el líder en soluciones de robótica personalizadas llave en mano para otros talleres e instalaciones de manufactura que necesitan reparación de maquinaria de forma automatizada. Los clientes contratan la experiencia de los ingenieros mecánicos y de manufactura de All Axis Robotics para optimizar sus operaciones de manufactura con brazos y herramentales robóticos personalizados, incluyendo aquellos de maquinaria CNC de operación automatizada, lijado automático de piezas y prensa plegadora con operación robótica automatizada, entre otros.

“Uno de los retos que enfrentamos al adaptar nuestros robots de colaboración y la automatización en el taller fue la necesidad de desarrollar piezas personalizadas durante el proceso. Teníamos que desarrollar soportes, accesorios o dedos para las pinzas y no todo esto sería posible para la producción en máquinas CNC”, dijo Gary Kuzmin, Director General de All Axis. “Cuando compramos MakerBot METHOD obtuvimos de manera automática toda la capacidad para la personalización de estas piezas diferentes”.

El equipo de ingeniería de All Axis utiliza la impresión 3D para producir piezas de herramientas personalizadas y así reducir los tiempos de entrega de meses a horas para sus diseños de herramentales robóticos hechos a medida.

Por ejemplo, los ingenieros de All Axis diseñaron y fabricaron una lijadora de piezas personalizadas utilizando el material ABS real, fuerte y duradero de MakerBot con METHOD X. La lijadora robótica automatiza la operación del prolongado lijado manual de aluminio y ayuda a que la operación del taller sea más eficiente al liberar al personal para realizar otras tareas. Tiene dos lados con diferentes texturas de lijado, así como una conexión para que una aspiradora elimine los residuos.

Al producir la pieza con la impresora METHOD de All Axis, el equipo pudo eliminar los factores típicos e indeseables de los procesos de la manufactura tradicional, incluyendo el tiempo de mano de obra y los costos del material. Al enfocar el diseño de la pieza a través de la libertad que brinda la manufactura aditiva, los ingenieros pudieron modelar en 3D la pieza rápidamente sin tener que justificar las complejas consideraciones de ensamblado típicas de los procesos de la manufactura tradicional. "All Axis Robotics es el ejemplo perfecto de un cliente que ha adoptado las posibilidades de la manufactura aditiva para seguir siendo competitivo en el entorno actual", agregó Nadav Goshen, Director General de MakerBot. “Al invertir en soluciones de impresión 3D internas, empresas como All Axis pueden cambiar la forma en que abordan la producción. Al combinar la automatización con el rápido tiempo de respuesta que METHOD tiene para ofrecer, las compañías ahora pueden mejorar sus capacidades de producción y aumentar las oportunidades de negocio”.

“Una de las cosas interesantes de nuestro taller es que junto a nuestras máquinas de millones de dólares en el piso de producción se encuentra MakerBot METHOD, la cual cuesta alrededor de $6,500 dólares y esa máquina es capaz de mantener la operación de nuestras máquinas de millones de dólares”, concluyo Kuzmin.

