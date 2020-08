El equipo de la Fórmula UFSM imprimió 25 piezas diferentes para el prototipo que competirá en la próxima Fórmula SAE Brasil

México 27, Agosto 2020, Stratasys (NASDAQ: SSYS), en alianza con su distribuidora autorizada en Brasil, Comprint, imprimió en 3D, varias piezas del coche del equipo de automovilismo de la Fórmula UFSM, creado por estudiantes de los cursos de Ingeniería de la Universidad Federal de Santa María, en Rio Grande do Sul. El vehículo participará en la Fórmula SAE Brasil, uno de los eventos internacionales de la Fórmula SAE, competencia creada hace más de 40 años por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), en los Estados Unidos.

Con el objetivo de mejorar el desempeño del equipo de Rio Grande do Sul en la competencia, se imprimieron 25 piezas diferentes en 3D, en la impresora Stratasys Fortus 380, utilizando material ASA que tiene una excelente resistencia mecánica y a los rayos UV. El año pasado, la Fórmula USM también utilizó la tecnología de impresión 3D de Stratasys, para ayudar en el proyecto, logrando el tercer lugar de la competencia, en la categoría de coches con motor de combustión, entre más de 40 equipos.

Las 37 impresiones realizadas - algunas piezas cuentan con unidades de repuesto - tardaron 11 días en estar listas.

La mayoría de las piezas impresas se utilizan en los sistemas eléctricos y en los sistemas de motor del coche. Además, el equipo vio en la impresión 3D una ventaja ergonómica para los cuatro pilotos, quienes ahora utilizan las empuñaduras del volante personalizadas.

“Preparamos un modelo que gustó mucho a los pilotos del prototipo, mejorando el control y el agarre del volante y, como consecuencia, las posibilidades de que el equipo se subiera al podio”, explica Eugênio Pozzobon, responsable del Subsistema Eléctrico del proyecto.

Otro diferenciador de la tecnología es la practicidad y rapidez del proceso. En el proyecto, algunas piezas fueron diseñadas para ser fabricadas exclusivamente con impresión 3D, ya que otros métodos requerirían mucho tiempo, esfuerzo y un costo excesivamente alto.

Eugênio Pozzobon destaca la importancia de diversificar los métodos de producción de las piezas, ya que esto acelera la fabricación del prototipo, evitando que un tipo de proceso se superponga a otros, sobrecargando un sector y retrasando la fabricación del vehículo.

“Las empuñaduras del volante son un buen ejemplo de ello. Elaboradas en tan solo unas horas en la impresora 3D, podrían haber tardado hasta dos semanas en fabricarse si se hubieran producido de forma tradicional, y el acabado final no sería tan bueno como el logrado”, comenta Pozzobon, añadiendo que, en las pruebas estáticas de la competencia, que evalúa el costo del vehículo, "en ocasiones, los procesos tradicionales son más caros en comparación con la impresión 3D, y perjudican el rendimiento del equipo".

Entre los varios beneficios y diferenciales que la impresión 3D aporta al proyecto, Felipe Balbom, jefe del Subsistema del Motor en 2019, destaca la reducción de volumen y la facilidad para diseñar piezas más complejas.

“Con la impresión 3D pudimos elevar el nivel técnico del prototipo, aumentar nuestras posibilidades en el campeonato e, incluso, lograr un protagonismo en la presentación del coche ante los jueces, porque al utilizar tecnología de punta, demostramos estar actualizados y en sintonía con los métodos y tendencias de fabricación más recientes”, explica Balbom.

Debido a la pandemia de Covid-19, las primeras etapas de la competencia se llevarán a cabo en el 2021, pero como el equipo está trabajando a toda velocidad, el coche deberá estar listo para fin de año. La pandemia hizo que todas las actividades del proyecto se realizaran de forma remota, con la ayuda de herramientas para compartir en la nube. Para el proyecto de las piezas en CAD por Solidworks, el equipo adoptó el GrabCAD, una herramienta administrada por Stratasys, que facilita el uso de la unidad para este propósito.

Para cumplir con el cronograma de fabricación de las piezas del nuevo prototipo, el equipo, compuesto por 23 integrantes, se turna en el laboratorio de la UFSM, siguiendo los lineamientos de las autoridades sanitarias y también las instrucciones normativas de la universidad.

“La alianza y el apoyo de Stratasys, en este año junto con Comprint, es, una vez más, esencial para el éxito de nuestro prototipo. Los frutos de esta alianza son enormes, y es muy bueno poder contar con lo mejor del mercado en soluciones de manufactura por impresión 3D”, destaca Eugênio.

En este video podemos ver las piezas proyectadas e impresas por el equipo de la UFSM: https://www.youtube.com/watch?v=Ycjoj-Fiv1A

