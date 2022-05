AMAZFIT PRESENTA T-REX 2: UN RELOJ INTELIGENTE CON GPS RESISTENTE PARA EXTERIORES, CON FUNCIONES PRÉMIUM Y UN DISEÑO QUE MARCA TENDENCIA

CUPERTINO, California, 26 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit, la galardonada marca global de dispositivos portátiles inteligentes de propiedad de Zepp Health (NYSE: ZEPP), presenta su último reloj inteligente con GPS resistente para exteriores, que ostenta un diseño de alta resistencia que marca tendencias e incorpora funciones integrales de exploración al aire libre. Con su posicionamiento de alta precisión, operación a temperaturas ultrabajas, resistencia de nivel militar y navegación de ruta optimizada, el Amazfit T-Rex 2 es el compañero perfecto para aventureros de entornos al aire libre y entusiastas del deporte.

Posicionamiento sólido y preciso de doble banda y cinco satélites

Resistencia de nivel militar más operación a temperaturas ultrabajas en ambientes tan fríos como -30 ?

Batería de extensa vida útil de hasta 24 días y resistencia al agua de 10 ATM

Nuevas funciones de importación de rutas y navegación en tiempo real[1]

[1] Estas funciones se agregarán mediante una actualización OTA

Posicionamiento de alta precisión

Con su posicionamiento de doble banda y la compatibilidad con cinco sistemas de navegación satelital, el Amazfit T-Rex 2 les permite a los usuarios correr libremente a través de la selva de concreto de la ciudad o explorar los senderos naturales más emocionantes, con un posicionamiento sólido y preciso.

Funciones de navegación optimizadas

Las funciones avanzadas de importación de rutas y navegación en tiempo real del Amazfit T-Rex 2 hacen posible que los usuarios importen senderos populares desde la aplicación Zepp o emprendan sus propias nuevas aventuras, mientras siguen su movimiento directamente en el reloj. Su sistema de navegación de retorno directo[2] incluso puede mostrarles a los usuarios la ruta recta más corta de regreso al inicio de su viaje.

Funcionamiento a temperaturas ultrabajas[3]

El Amazfit T-Rex 2 se puede operar a temperaturas extremas de hasta -30 ?, lo que lo convierte en un compañero de confianza para los exploradores de entornos al aire libre que necesitan soportar ambientes rigurosos.

Indicaciones para la prueba de saturación de oxígeno en la sangre

Para ayudar a proteger su salud en ambientes de alta altitud y bajo nivel de oxígeno, el Amazfit T-Rex 2 alertará a los usuarios cuando detecte cambios importantes de altitud y les pedirá que utilicen su función de prueba de saturación de oxígeno en la sangre. Los usuarios también pueden medir su nivel de oxígeno en la sangre cada vez que se sientan incómodos, o incluso configurar el reloj para monitorearlo todo el día.

DISEÑO DE NIVEL MILITAR PARA EXCURSIONES EN ENTORNOS AL AIRE LIBRE Y URBANOS

Alta resistencia por dentro y por fuera

Después de haber pasado 15 pruebas de nivel militar, el Amazfit T-Rex 2 es capaz de funcionar en desiertos cálidos, selvas tropicales húmedas y glaciares polares. El reloj está diseñado con ángulos sólidos y definidos, mientras que el bisel externo tiene una mejor durabilidad y textura gracias a un proceso de aspersión de metal, con un exquisito pulido en la pantalla y en cada botón.

Batería de ultralarga duración

Con capacidad de durar hasta 24 días con una sola carga con el uso normal, el reloj tiene el poder de resistir cualquier aventura.

Resistencia al agua de 10 ATM

El Amazfit T-Rex 2 puede resistir una presión de agua equivalente a hasta 100 metros, lo que le permite acompañar a los usuarios mientras enfrentan la lluvia, dominan la piscina y conquistan el océano.

[2] Estas funciones se agregarán mediante una actualización OTA [3] Esta función debe instalarse a través de una actualización OTA

Con una selección de cuatro colores de la naturaleza, el Amazfit T-Rex 2 es el socio perfecto para los entusiastas del aire libre. El acabado mate aporta estilo, mientras que la correa de silicona amigable con la piel con un diseño que absorbe el sudor asegura comodidad tanto en entornos al aire libre como urbanos.

ENTRENE A LA BESTIA QUE LLEVA DENTRO

Más de 150 modos deportivos

El Amazfit T-Rex 2 ofrece más de 150 modos deportivos, entre los que se incluyen el modo de triatlón (Triathlon), que pone a prueba la resistencia, el modo de carrera (Track Run) que registra los datos de las vueltas con corrección inteligente de la trayectoria y el nuevo modo Golf Swing. El reloj se puede utilizar para monitorear datos críticos como la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento, la distancia recorrida, la velocidad de movimiento y las calorías quemadas en tiempo real para la mayoría de los modos deportivos, a fin de ayudar a los usuarios a controlar y mejorar su rendimiento.

Crear planes de entrenamiento[4]

Los usuarios pueden crear planes de entrenamiento personalizados para 11 deportes en la aplicación Zepp, así como planes de entrenamiento por intervalos directamente en el reloj.

Reconocimiento inteligente de entrenamiento

El Amazfit T-Rex 2 puede reconocer automáticamente docenas de ejercicios de entrenamiento de fuerza[5], y el algoritmo ExerSense™ también es capaz de reconocer automáticamente ocho tipos de movimientos deportivos.

Orientación profesional con PeakBeats™

El reloj está equipado con el algoritmo de estado de entrenamiento PeakBeats™, que evalúa datos especializados como consumo máximo de oxígeno (VO 2 Max), tiempo de recuperación total, carga de entrenamiento y efecto de entrenamiento.

MONITOREO INTEGRAL DE LA SALUD Y FUNCIONAMIENTO OPTIMIZADO

Este resistente reloj inteligente con GPS para exteriores también cuenta con las funciones integrales de gestión de la salud de Amazfit. Puede monitorear todo el día la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre y los niveles de estrés del usuario, y medir esas métricas simultáneamente en un solo toque, junto con la frecuencia de respiración del usuario. El Sistema de evaluación de la salud PAI ofrece un puntaje de salud fácil y personalizado, y se puede controlar la calidad del sueño con gran detalle, incluidas las etapas del sueño y las siestas diurnas. El Amazfit T-Rex 2 también funciona con el sistema operativo claro e intuitivo Zepp, que cuenta con un magnífico esquema de colores y animaciones suaves.

[4] Estas características se agregarán mediante una actualización OTA [5] Esta característica se agregará mediante una actualización OTA

El Amazfit T-Rex 2 ya se lanzó a nivel mundial con un precio de USD 229,99/EUR 229,90. Está disponible en la tienda Amazfit de EE. UU. a partir del 24 de mayo de 2022, y estará disponible para preventa en las tiendas Amazfit en Amazon de Italia y Francia el 1 de junio de 2022, y también en las tiendas Amazfit de Italia, Francia y Alemania el 1 de junio de 2022. El Amazfit T-Rex 2 estará disponible en otras regiones y países muy pronto.

Para obtener más información, visite https://www.amazfit.com/en/

Acerca de Amazfit

Amazfit, una marca líder a nivel mundial en dispositivos portátiles inteligentes que se enfoca en la salud y el acondicionamiento físico, es parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), una empresa de tecnología de la salud. Al ofrecer una amplia selección de relojes y bandas inteligentes, la esencia de la marca Amazfit es "Up Your Game" ("Potencia tu juego"), para alentar a los usuarios a vivir sus pasiones y expresar sus espíritus activos con libertad. Amazfit es impulsada por la plataforma patentada de gestión de la salud de Zepp Health, que ofrece conocimientos y guías prácticas con base en la nube las 24 horas del día para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar. Con un diseño y una elaboración sobresalientes, los relojes inteligentes Amazfit han ganado diferentes premios de diseño como el iF Design Award y el Red Dot Design Award.

Amazfit, lanzado en 2015, es utilizado hoy por millones de usuarios. Sus productos están disponibles en más de 90 países de las Américas, y en las regiones de EMEA y APAC. Para obtener más información sobre Amazfit, visite www.amazfit.com. Para obtener más información acerca de Zepp Health, visite www.zepphealth.com.

