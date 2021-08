Amazfit T-Rex Pro llega con fuerza y corriente a favor a Cruce Teques 2021

CIUDAD DE MEXICO

Tequesquitengo

, 22 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El sábado 28 de agosto la laguna deacogerá la competencia inclusiva de nataciónen la que Amazfit participará como patrocinador oficial de la mano del recientemente lanzado, un reloj inteligente militar con más de 100 modos deportivos.

Patty Kohlmann

Nora Toledano

Mariel Hawley

Cruce Teques, evento donde participarán 1,000 nadadores en categorías desde los 9 hasta 75+ años y con distancias que van desde 400 metros hasta 5 kilómetros, se ha convertido en un evento que atrae personas de todo México, donde incluso participarán personalidades de reconocimiento mundial del deporte acuático como Antonio Argüelles,, Uzziel Vladerrabano, y

En este contexto, el Amazfit T-Rex Pro es el compañero perfecto para estas pruebas de resistencia, con más de 15 pruebas de grado militar y soportando 10 ATM de presión bajo el agua. Suficientemente fuerte para cualquier deporte, el Amazfit T-Rex Pro invita a los usuarios a "explorar su instinto" incluso cuando se enfrentan a condiciones y desafíos extremos.

Un reloj que protege tu salud

Un corazón sano es una de las prioridades de la marca, por ello este modelo está equipado con el sensor óptico BioTracker™ 2 PPG Bio-Tracking, que realiza un monitoreo preciso[1] de la frecuencia cardíaca las 24 horas del día y emite una alerta si esta aumenta significativamente. El reloj también rastrea la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para registrar los índices de estrés.

Para ampliar la comprensión de la salud, Amazfit T-Rex Pro ofrece evaluaciones personalizadas a través del sistema patentado de Inteligencia de Actividad Personal (PAI)[2]. El sistema PAI analiza datos derivados de los entrenamientos, frecuencia cardíaca y otros datos de seguimiento y proporciona un valor numérico único de evaluación de la salud. Además, entre sus principales funcionalidades cuenta con lector de ritmo cardíaco y de saturación de oxígeno en sangre.

Comprar Amazfit T-Rex Pro

Tanto el T-Rex Pro, como el GTS 2 y GTR 2 estarán con descuentos de hasta el 23% desde Agosto 02 al 31 utilizando los siguientes códigos en el e-commerce oficial de Amazfit :

T-REXPROTEQUES

GTR2SPORTTEQUES

GTR2CLASSICTEQUES

GTS2TEQUES

1 La función de detección automática de frecuencia cardíaca de 24 horas requiere que el usuario configure y active la función de "detección de salud cardíaca" en la aplicación, y el valor mínimo se puede establecer en 1 minuto; esta función no se puede utilizar con fines médicos ni como base para un diagnóstico médico. Para alertas de frecuencia cardíaca anormalmente elevadas, cuando se alcanza el valor de alerta establecido y no hay actividad obvia en los últimos 10 minutos, el reloj vibrará. Los resultados de la detección se proporcionan solo como referencia. Consulte con instituciones médicas profesionales si se siente mal. La medición de la frecuencia cardíaca no se puede realizar mientras se nada y la precisión de la medición puede verse afectada por factores externos.

2 El estudio HUNT Fitness Study indica que las personas que mantienen un puntaje PAI de 100 o más muestran un menor riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Estudio HUNT Fitness: este estudio fue realizado por el profesor Ulrik Wisloff de la Facultad de Medicina de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Duró más de 35 años y contó con más de 230.000 participantes.

