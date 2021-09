Baja California

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En los pasados 30 días, Amazon anunció la creación de 2,500 nuevos empleos, adicionales a los 6 mil que ya tenía en el país, derivados de la apertura de 4 nuevos centros de envío en México. En tan solo 6 años de presencia en México, ha creado más de 15 mil empleos directos e indirectos, con lo que refuerza su compromiso con la economía del país y las localidades en las que opera. A través de esta expansión, apoya al desarrollo de comunidades en, Sonora, Yucatán y el Estado de México.

Asimismo, la compañía otorga a sus trabajadores prestaciones superiores a las de ley como vales de despensa, seguros de gastos médicos y de vida. "En las operaciones de Amazon contamos con jornadas de trabajo innovadoras que permiten a nuestros empleados tener rutinas flexibles en las que gozan como mínimo de dos días de descanso a la semana. Con estos beneficios y nuestros programas de capacitación, queremos incentivar a nuestros talentos a crecer con carreras de alto potencial y permanecer aquí por mucho tiempo", agregó Méndez de la Luz.

Desde el Día 1, Amazon México ofrece oportunidades de crecimiento personal y profesional a sus empleados a través de programas de formación, entre los cuales hay capacitaciones para aprender inglés y sobre liderazgo. Además, existen programas dirigidos a fomentar la diversidad, equidad e inclusión dentro de la empresa, los cuales contribuyen al desarrollo de los empleados y los unen en un ambiente seguro para todas las personas, como es el caso de grupos para mujeres y LGBT+.

Adicionalmente, durante los próximos meses, se implementará en nuestro país el programa "Mujeres en Liderazgo" que está enfocado en desarrollar el talento femenino para ocupar posiciones gerenciales dentro de las operaciones tal como es el caso de Gloria Domínguez, quien comenzó su carrera dentro de Amazon hace ya 4 años y ha logrado crecer de Asistente de Procesos a Gerente de Devoluciones. Al respecto, Gloria compartió que "Amazon es un excelente lugar de trabajo en el que existen muchas oportunidades de autorrealización; cada uno de los programas que implementa está diseñado para mejorar nuestras habilidades y continuar creciendo dentro de la compañía. Además, aquí no soy un número, soy una persona y puedo tener un equilibrio entre mi vida y carrera".

Finalmente, Amazon también contribuye al impulso de pequeñas y medianas empresas en el país, ya que el 60% de sus ventas globales son originadas por PYMES y de acuerdo con una encuesta que realizó este año, más del 40% de este tipo de empresas que venden en Amazon México son dirigidas o fundadas por mujeres. De esta manera, Amazon ratifica su compromiso con el país al crear nuevas oportunidades de trabajo que benefician a miles de familias mexicanas y las comunidades en donde vive y opera.

