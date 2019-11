Americas Society/Council of the Americas reúne a líderes empresariales para promover el liderazgo femeninoPR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) realizó la cuarta conferencia de la Red Hemisférica de Mujeres en la Ciudad de México. La conferencia se enfocó en estrategias e iniciativas para promover el liderazgo femenino, y los desafíos que los hombres y las mujeres profesionales enfrentan con sus parejas cuando responden a las demandas de dos carreras.

La Presidenta y CEO de AS/COA, Susan Segal, abrió la conferencia hablando sobre la gran brecha que existe en la fuerza laboral, y cómo podemos trabajar juntos para generar más inclusión.

Segal dijo que aunque hay paridad de género en el gabinete mexicano y en la Cámara de Diputados, lo cual es "notable", los números demuestran que el sector privado está rezagado. "Es importante que sigamos discutiendo este tema y cómo podemos trabajar juntos para superar estos obstáculos."

La CEO de PepsiCo Latinoamérica, Paula Santilli, siguió a Segal con una presentación sobre "el ingrediente secreto" para ser exitoso en la vida profesional: la "ambición". Destacó la importancia de expresarse en el ambiente laboral, diciendo que cuando tu opinión es diferente, es precisamente en esta instancia donde uno debe vocalizarla, y que es ahí donde uno trae valor a su organización. "Si estás en una posición de liderazgo, es muy importante que le recuerdes siempre a las mujeres a tu alrededor que son increíbles", dijo Santilli.

La Subsecretaria de Comercio Exterior, Dra. Luz María de la Mora, habló a continuación sobre la participación de las mujeres en la economía. "Nosotros tenemos muy claro en la Secretaría de Economía que la participación de las mujeres no es una moda, que la participación de mujeres en la economía no es un tema altruista", dijo De la Mora.

También discutió las políticas públicas para generar participación de las mujeres en el mercado de una manera formal, un gran reto para la economía mexicana. Destacó los tres ejes de las propuestas de políticas públicas: la innovación, inclusión y diversificación. Finalmente, comentó con los participantes el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, y el Fondo Nacional del Emprendedor, que buscan aumentar la competitividad de pequeñas empresas, y reducir brechas en temas de capacitación entre hombres y mujeres.

El día continuó con el panel llamado "Trabajando hacia el éxito profesional", con Sofía Belmar, Directora General, MetLife México; Vanessa Rubio, Senadora de la República; Samuel Villegas, Director General, Goldman Sachs México; Sergio Waisser, Managing Partner México, McKinsey &Company; y Rafael Casas-Don, Vicepresidente, Market Access, Medtronic (moderador). En el panel, los participantes discutieron qué están haciendo desde sus sectores para aportar al desarrollo de la mujer en el mundo laboral, y qué desafíos identifican.

El segundo y último panel de la conferencia trató sobre las "Power Couples" y cómo equilibrar la vida profesional en pareja con la vida privada que muchas veces incluye familia. Los siguientes panelistas discutieron sus experiencias personales en el tema: Mónica Aspe Bernal, Vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicaciones Corporativas, AT& México; Jean-Louis Guisset, Director de Banca Privada, J.P. Morgan México; Samantha Ricciardi, Directora General, BlackRock México (casada con Guisset); Alejandra Rodriguez Saenz, Vicepresidenta de Recursos Humanos, Orbia; y a Ragnhild Melzi, Vicepresidenta, Americas Society/Council of the Americas (moderadora).

Lanzada en octubre del 2012, la Red Hemisférica de Mujeres de AS/COA ha organizado 34 eventos en nueve ciudades a través de los Estados Unidos y América Latina, estableciendo comunidades para mujeres líderes y jóvenes profesionales.

