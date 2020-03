Amerigo Education responde al impacto de la COVID-19

CHICAGO, 30 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Amerigo Education, el principal proveedor de programas integrales de internado para estudiantes internacionales, difundió hoy sus estrategias para ayudar a proteger la salud y el bienestar de los estudiantes durante el brote de coronavirus (COVID-19). Amerigo comenzó a tomar medidas proactivas cuando se desató la epidemia en China a fines de enero, como poner a los estudiantes en cuarentena de ser necesario y ofrecer guías de salud y protocolos de precaución en todos los campus de Amerigo. A medida que la situación fue escalando, Amerigo implementó medidas de protección integrales y comenzó comunicaciones diarias en tiempo real con los padres para brindar transparencia total. En vista de las potenciales restricciones a los viajes en todo el mundo, también comenzó dos nuevos programas, "Start Anywhere" y "Get Ahead", que brindan a los estudiantes la flexibilidad de mantenerse al día con sus proyectos académicos durante estos momentos tan inusuales y desafiantes.

Apoyo constante, eficiente e inmediato para los estudiantes, 24 horas al día, 7 días a la semana

"Estos son tiempos inciertos sin precedentes, y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes tengan todo el apoyo y el cuidado que necesitan de nuestro personal capacitado", dijo Craig Pines, director ejecutivo de Amerigo. "Todos los campus de Amerigo cuentan con una plantilla completa que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Los integrantes del equipo residencial implementaron rápidamente las guías de salud necesarias y los protocolos recomendados por los expertos médicos, abastecieron los campus con insumos esenciales, establecieron guías para las actividades en los campus e implementaron mejores prácticas de higiene personal. Queremos ofrecer el máximo apoyo para ayudar a los estudiantes a preservar su salud física y mental durante estos momentos desafiantes".

El impacto de la COVID-19 llevó al cierre de escuelas en todo EE. UU., incluidos todos los campus de Amerigo. Amerigo anticipó que se tomaría esta medida necesaria y se ocupó de garantizar que todas las residencias de los estudiantes permanecieran abiertas y dotadas de todo el personal. Todos los estudiantes de Amerigo comenzaron a estudiar en línea y continúan con sus estudios en un ambiente seguro para completar el semestre de primavera. Amerigo también complementa el cursado en línea con su propio apoyo académico, programa de guía universitaria y apoyo para el aprendizaje del idioma inglés. Todo el personal de Amerigo trabaja sin descanso para que el aprendizaje siga siendo una experiencia positiva y productiva para los estudiantes.

En medio de las incertidumbres que plantea la COVID-19, Amerigo sigue adaptándose con rapidez por el bien de los estudiantes. Cuando uno de los estudiantes de Amerigo no pudo volver a los EE. UU. después de regresar a Wuhan para el Año Nuevo Chino, Amerigo desarrolló rápidamente un plan de estudio personalizado para garantizar que este estudiante pudiera terminar sus estudios y recibir créditos para poder graduarse en tiempo y forma.

Para aliviar las preocupaciones sobre las restricciones de viajes y visados en los próximos meses, Amerigo presentó dos nuevos programas para brindar opciones flexibles a los estudiantes para estudiar en el extranjero. El programa "Start Anywhere" brinda a los estudiantes de Amerigo que no puedan viajar a los EE. UU. para el comienzo del semestre de otoño de 2020 la opción de comenzar el cursado en línea, donde además del programa académico completo, recibirán clases de inglés y orientación universitaria como si estuvieran en un campus en los EE. UU. Puede encontrar más información sobre "Start Anywhere" aquí: https://bit.ly/2xrQZKk.

"Get Ahead", un programa de 4 a 6 semanas que se ofrece como parte de la Academia de Verano de Amerigo, permitirá a los estudiantes pasar sus vacaciones de verano en los EE. UU. con otros estudiantes de Amerigo e integrantes del personal. Para los estudiantes que deseen permanecer en los EE. UU. durante el verano para evitar potenciales restricciones de viajes, el programa los ayuda a mantenerse al día con sus estudios con cursos avanzados y preparación para la universidad. Para obtener más información sobre "Get Ahead", haga clic aquí: https://bit.ly/39jsQmL.

Comunicaciones transparentes, directas y en tiempo real con los padres

La salud y la seguridad de los estudiantes de Amerigo sigue siendo la principal prioridad de toda la comunidad de Amerigo. Para abordar aún más las inquietudes de los padres sobre la seguridad de sus hijos, Amerigo comenzó a publicar comunicaciones diarias relacionadas con la situación estresante y dinámica generada por la COVID-19. Ahora ofrece actualizaciones diarias que incluyen avisos locales, los últimos protocolos de seguridad en el campus, información sobre el seguro médico de los estudiantes, arreglos para las vacaciones de primavera e información para los estudiantes que contemplan volver a sus países de origen. La respuesta de los padres ha sido muy positiva, uno de ellos comentó lo siguiente:

"Realmente valoramos el esfuerzo de Amerigo para mantener a nuestros hijos sanos y salvos. Recibir información actualizada a diario de ustedes sin duda ayuda a tranquilizarnos en estos momentos tan difíciles. ¡Esperamos que todo el personal y los maestros de Amerigo estén sanos y salvos mientras cuidan a nuestros hijos!"

Tener un canal de comunicaciones abierto y directo con los padres siempre fue esencial para Amerigo. Amerigo cree que un esfuerzo conjunto con los padres crea el entorno de aprendizaje más favorable para los estudiantes, en especial para adolescentes que estudian en el extranjero. Además de enviar a los padres las libretas de calificaciones todos los meses con información actualizada sobre el progreso del aprendizaje de los estudiantes, su participación en actividades extracurriculares y aculturación, Amerigo también crea y mantiene grupos de chat con los padres para ofrecer novedades en tiempo real y abordar las inquietudes de los padres.

Acerca de Amerigo

Amerigo ayuda a los estudiantes internacionales en escuelas preparatorias privadas y de alto rendimiento en los EE. UU. con un enfoque holístico que enfatiza resultados académicos excelentes dentro de un ambiente enriquecedor en el internado. La empresa ofrece apoyo académico complementario, aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés, orientación universitaria, tutorías e inmersión cultural para brindar a los estudiantes internacionales las habilidades, los valores y el respaldo que necesitan para tener éxito en la escuela secundaria, en la universidad y después de la graduación. Para obtener más información visite amerigoeducation.com.

