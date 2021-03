Apoyado por ALLVP y Mountain Nazca, Wonder Brands anuncia una inversión de mil millones de pesos para impulsar el futuro del e-commerce en México

Wonder Brands llega a México de la mano de los fondos de inversión ALLVP y Mountain Nazca, con una proyección de inversión de mil millones de pesos para generar alianzas con empresas exitosas de ventas digitales y potencializar su crecimiento.

Para 2021 los ingresos del eCommerce en México alcanzarán los 21.209 millones de dólares. Durante enero se registró un incremento semanal del 50% de compras digitales .

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ --, dos gigantes del Venture Capital en México y quienes están detrás de éxitos como, anuncian la llegada al país de la compañía latinoamericana Wonder Brands, con planes de inversión de mil millones de pesos. Wonder Brands busca impulsar el sector de eCommerce mexicano y asociarse con marcas exitosas de venta digital, potencializar su crecimiento y hacer de ellas empresas aún más rentables a través de un proceso de escalado exponencial.

Acorde a las cifras publicadas por el, se previene que el eCommerce crezca a un ritmo acelerado que supere seis veces las ventas offline, alcanzando para el 2022 un valor de 5.8 billones de dólares. En el caso de México se estima que las ventas digitales alcancen más de 21 mil millones de dólares para el 2021 según cifras de, mientras que la AMVO registró, tan solo en enero, un incremento de hasta el 50% de compras digitales por semana.

Wonder Brands tiene como meta formar alianzas de inversión con empresas nativas digitales (DNVBs) a fin de escalarlas de manera exponencial para convertirse en la compañía líder de consumo masivo para la nueva generación en Latinoamérica. Con ello las empresas asociadas podrán contar no solo con el business intelligence de Wonder Brands, sino con el respaldo de ALLVP y Mountain Nazca.

El fondo de capital de riesgo fundado en 2012 ALLVP, recibe al año cientos de propuestas de marcas y emprendedores que buscan respaldo, sin embargo, son solo algunas empresas las que logran convertirse en parte de la familia ALLVP. Por su parte, Mountain Nazca cuenta con una metodología única para identificar compañías con una probabilidad inigualable de éxito, aquellas que cuentan con un modelo de negocio tan claro, contundente y próspero que resulta imposible ignorarlas, como es el caso de Wonder Brands.

Hector Sepulveda , Managing Partner en Mountain Nazca: "Con la inversión de mil millones de pesos, Wonder Brands establecerá alianzas con las marcas para que puedan obtener un valor agregado en las áreas de tecnología, soporte de distintos equipos de data science &analytics, marketing digital, supply chain, administración y finanzas. Con esto, se busca que las marcas puedan triplicar su crecimiento, responder a las necesidades de sus consumidores, diversificar sus productos y audiencias, y en general alcanzar la cima en su categoría de productos."

Además de ALLVP y Mountain Nazca, Wonder Brands cuenta con la inversión de Global Founders Capital , liderado por el emprendedor alemán Oliver Samwer (socio fundador de Rocket Internet), y Fontes, el nuevo fondo de inversión en capital semilla de QED de Estados Unidos, uno de los fondos de inversión de empresas FinTech más grande a nivel global. Asimismo, más de 30 emprendedores y empresarios de Latinoamérica son también inversores de la compañía, como el equipo fundador de Cornershop, Fair Play y Guiabolso.

Al respecto Antonia Rojas , Partner de ALLVP comenta: "Federico y Nicolás de Wonder Brands cuentan con la combinación perfecta de experiencia en eCommerce y de inversiones en empresas, pero especialmente, ambos son latinos, lo que significa que entienden el mercado y las necesidades de la región mejor que nadie, conocen a los consumidores y les importan los emprendedores. Wonder Brands cuenta con un modelo incomparable de asociación con las compañías de marcas digitales; buscan un bien para el ecosistema digital mexicano, que crezca y se expanda, no solo hacer adquisiciones."

Federico Malek y Nicolás González Luna son amigos desde la universidad y cofundadores de Wonder Brands. Federico cuenta con una amplia experiencia en la gestión de operaciones digitales, en la creación y desarrollo de diversos equipos, pero también en la optimización de procesos y en la obtención de objetivos empresariales. Fue CEO de la primera insurtech en Argentina, iunigo.com, también fue Managing Director de Groupon en Latinoamérica.

Por su parte, Nicolás es experto en inversiones en empresas. A lo largo de su carrera ha trabajado con capital privado, fusiones y adquisiciones en instituciones financieras de primer orden, realizando análisis de inversiones y el seguimiento de empresas en cartera. Es miembro del Comité de Inversiones de NCA, un consorcio de Family Offices con sede en Suiza. También fue Vicepresidente del fondo de capital privado Oaktree Capital, desplegando más de 1.000 millones de dólares de capital en 9 inversiones. Inició su carrera como analista de Fusiones y Adquisiciones para Goldman Sachs.

Wonder Brands es una empresa originada en América Latina, que entiende el dinamismo y crecimiento del comprador digital latino. Su propuesta no solo atiende a las necesidades del mercado digital creciente en nuestro país, sino que busca potencializar y expandir la capacidad de las marcas y sus productos, sin dejar de lado la satisfacción de los consumidores.

"Hemos analizado más de 3.000 compañías, de las cuales hemos seleccionado 100 y decidido invertir y asociarse con solamente 5 de ellas. Llevamos a cabo un proceso de due diligence bajo los más altos estándares y buscamos empresarios de alto impacto, que hayan desarrollado marcas increíbles en sus categorías y que hayan demostrado tasas de crecimiento agresivas. Cuando conseguimos a estos equipos, la conexión es inmediata y estamos dispuestos a invertir sumas importantes de capital para ayudarlos a crecer y que se conviertan en líderes indiscutidos en sus respectivas categorías."- comenta Federico Malek, cofundador de Wonder Brands.

El comercio digital ha promovido un consumo más responsable y consciente, de ahí que, acorde a cifras de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el consumidor mexicano consulte y compare precios entre al menos cinco sitios antes de realizar alguna compra. El modelo de negocio de Wonder Brands está basado en la fuerte convicción de que los consumidores, quienes son cada vez más exigentes, se encuentran sobrepasados por la variedad de alternativas y requieren cada vez más marcas disponibles en el mundo online para poder satisfacer sus necesidades de compra de forma más rápida y accesible pero también personalizada.

Sobre Wonder Brands

Wonder Brands es una startup latinoamericana especializada en la asociación con marcas digitales exitosas para potenciar su crecimiento. La implementación de su estrategia se logra inyectando en las empresas asociadas una inversión significativa para aumentar exponencialmente el capital de trabajo, marketing y equipo, además de brindar valor agregado en las áreas de tecnología, marketing digital, supply chain y administración. Para obtener más información, visita https://wonderbrands.co/

