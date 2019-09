Areu Bros., estudio de cine y televisión dirigido por latinos, introduce innovadora plataforma de inversiones y entretenimiento para Zonas de Oportunidad CalificadasEmpresa con sede en Atlanta suma fuerzas con Steve Glickman, arquitecto de las Zonas de OportunidadPR Newswire

ATLANTA, 3 de septiembre de 2019

ATLANTA, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Ozzie Areu, fundador y CEO de Areu Bros., anunció hoy el lanzamiento de una plataforma para Zonas de Oportunidad Calificadas que abarca el entretenimiento, la tecnología y los bienes raíces, con lo cual se convierte en el primer estudio de cine y televisión que se incorpora a este rápidamente creciente programa con conciencia social. El mandato de Areu Bros. es apoyar y promover a las mujeres y los miembros de las minorías que se dedican a contar historias, así como a los innovadores y creadores, al impulsar la inclusión, la cultura y la diversidad en cada faceta de su ecosistema mediante las finanzas, los medios y la experticia en tecnología.

La totalmente integrada plataforma de entretenimiento prevé establecer su presencia en Zonas de Oportunidad Calificadas en Atlanta, Puerto Rico, Miami y Los Ángeles y se centrará en tres sectores fundamentales: el entretenimiento, las inversiones y los bienes raíces. El entretenimiento consistirá principalmente en películas, televisión, contenido en formato corto, música y actividades secundarias en videojuegos, obras de teatro, publicaciones y mercancías. Las inversiones se centrarán en empresas de tecnología. Por último, su sector de bienes raíces invertirá en propiedades que le permitan a la empresa apoyar activamente a comunidades creativas proporcionando una infraestructura material para que los creadores y colaboradores trabajen codo a codo.

Steve Glickman, exasesor económico sénior del presidente Obama y uno de los arquitectos del programa de las Zonas de Oportunidad Calificadas, se ha sumado a nuestro equipo junto con Andrés W. López, otro asesor de Obama, en calidad de asesores sénior, y Kim Leadford, presidenta de Areu Bros., y Gloria Estefan, socia y ejecutiva de la empresa. Areu Bros. también está representada por dos de las principales empresas del país en los ámbitos de la consultoría jurídica y la contabilidad: CohnReznick y Sidley Austin, respectivamente.

Las Zonas de Oportunidad representan un nuevo mercado valorado aproximadamente en $6 billones, y se promulgaron mediante la Ley de Empleos y Recortes Impositivos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017, que les proporciona a los inversionistas de capital a largo plazo significativos incentivos fiscales cuando reinvierten sus ganancias de capital en empresas y bienes raíces situados en comunidades de bajos ingresos designadas en todas partes de Estados Unidos, creando un impacto sostenible.

Además, Areu Bros. planea ampliar sus operaciones y urbanizar más los restantes 30 acres del terreno de su estudio con sede en Atlanta, situado en una Zona de Oportunidad Federal en el condado de Fulton. En su empeño por convertirse en la atmósfera creativa más dinámica del país, Areu Bros. construirá estudios de grabación, avanzados platós construidos específicamente para contenido de formato largo y de formato corto, y un centro de tecnología. Actualmente, Areu Bros. Studios consiste en cinco platós, cuatro edificios administrativos y un escenario en exteriores con una comunidad suburbana de 11 casas.

Areu declaró: "Las Zonas de Oportunidad estimulan las comunidades mediante la inyección de nuevo capital para crear empleos y crecimiento económico en zonas subatendidas, muy similar a lo que ha hecho nuestra sede en el vecindario Greenbriar del condado de Fulton. He pasado más de una década trabajando para Tyler Perry y viendo cómo el estudio crea empleos y oportunidad en Greenbriar y ahora es un honor para mí tener la capacidad de invertir recursos en una increíble y dinámica comunidad que nos ha apoyado a mí y a mi familia durante años. Como inversionistas de impacto, el que podamos hacer esto apoyando a historias cautivadoras y a empresas dirigidas por mujeres y a creadores e innovadores procedentes de minorías traslada nuestra visión a un nivel totalmente nuevo. Imaginamos el estudio como una incubadora para creadores de múltiples sectores. Queremos optimizar la creatividad y la colaboración en cada nivel de nuestra organización".

Glickman agregó: "Areu Bros. es única en su enfoque como plataforma para Zonas de Oportunidad Calificadas que cruza clases de activos y geografías, uniendo a los campos de la creatividad, la tecnología y los bienes raíces para lograr la creación de valor sostenible y a largo plazo. Su inigualable e innovadora trayectoria en la producción y el contenido cinematográfico y televisivo refleja el enorme potencial que tiene para llevar una industria del entretenimiento seria a las localidades de Estados Unidos que más lo necesitan".

Ozzie Areu recientemente adquirió a Endavo Media and Communications Inc., una innovadora empresa de software para distribución de video por Internet, como instrumento clave para desarrollar múltiples iniciativas en los ámbitos de la creación y distribución de contenido.

ACERCA DE AREU BROS: Areu Bros. Studios (ABS) es el primer gran estudio de medios con propietarios y operadores latinos en Estados Unidos. El campus creativo se inició con la visión de formar un mundo esférico que apoyara a los visionarios, creadores y narradores de historias procedentes de minorías, del sexo femenino y de la comunidad latina. ABS es un pionero en la confluencia del arte y la tecnología, que en definitiva fusiona a una comunidad de colaboradores y desarrolladores tecnológicos bajo un solo techo, para una incubación más contenida y enfocada. El integral estudio ha sido construido específicamente para darles a los innovadores un inspirado lienzo para exhibir una visión grandiosa. Sus servicios están hechos a la medida para un proceso creativo simplificado y sumamente eficiente. El terreno de 60 acres abarca más de 150.000 pies cuadrados de espacio multiuso, 5 platós y un escenario exterior con un vecindario suburbano completo. ABS se encuentra en una posición única para ofrecer servicios de producción a escala completa a la vez que produce activamente contenido ABS original. Areu Bros. Studios se encuentra situado en Atlanta, Georgia, con oficinas en Los Ángeles, California, y socios estratégicos en Miami, Florida, y la isla de Puerto Rico.

ACERCA DE OZZIE AREU:Ozzie Areu es el fundador y CEO de Areu Bros. Studios. Anteriormente, Areu se desempeñó como presidente de Tyler Perry Studios, donde produjo más de mil millones de dólares en producción. En su cargo, supervisó los negocios de la producción y el estudio y generó más de 900 episodios de televisión, entre ellos nueve exitosas series, así como 17 películas, entre ellas numerosos estrenos que lideraron la recaudación en taquilla y seis obras de teatro. Conocido líder en la comunidad latina de Estados Unidos, Ozzie ha recibido numerosos galardones, como el de CEO más admirado en el sector del entretenimiento en 2019, otorgado por el Atlanta Business Chronicle; el de los 50 latinos más influyentes de Georgia; el Premio de los Presidentes, concedido por la Cámara de Comercio Hispana de Georgia; el Premio Águila al Liderazgo, de The Latino Leaders Network; el Premio de Héroe Cultural Global y Ciudadano Destacado de Georgia, de la Cámara Mundial de Comercio; el Premio Diamante por productor destacado, espíritu empresarial, filantropía y humanidad; y el Premio Águila Dorada Nosotros. La labor de Ozzie ha recibido cobertura en Forbes, The Hollywood Reporter, Variety, Atlanta Business Chronicle, The Wrap, CNN Money, así como en CNN, Fox News, NPR y CBS, entre otros.

ACERCA DE GLORIA ESTEFAN:Gloria Estefan, la filántropa, cantante y compositora galardonada con siete premios Grammy, creará y diseñará contenido en todas las plataformas, inclusive música, televisión, filmes y contenido en formato corto. Estefan ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, con 38 éxitos en el puesto #1 de las listas. Ella es la primera cantante y compositora cubanoamericana que recibe los Premios del Centro Kennedy. En 2015 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el honor más alto que la nación concede a un civil. En 2019, la Biblioteca del Congreso galardonó a ella y a su esposo Emilio con el distinguido Premio Gershwin de la Canción Popular.

ACERCA DE KIM LEADFORD:Kim Leadford es la presidenta de Areu Bros. Antes de incorporarse a Areu Bros., Kim fundó y es propietaria de StarStream Media, una empresa de producción y financiamiento de filmes de Los Ángeles. Kim posee una experiencia de más de 12 años en la industria cinematográfica, tanto en la producción como en el financiamiento de películas, y financió y produjo películas tales como Killing Gunther, Life of Crime, Life After Beth y The Butler. Antes de convertirse en ejecutiva del sector del entretenimiento, ella ocupó cargos en la administración de restaurantes y en la política, donde trabajó para el senador Jack Reed y el diputado Brian Kennedy, presidente de la Comisión de Corporaciones de la Cámara de Diputados. Kim cuenta con licenciaturas en Filosofía y Teoría Política del Colegio de Rhode Island y un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Temple.

ACERCA DE STEVE GLICKMAN:Steve Glickman es el fundador y CEO de Develop LLC y uno de los principales expertos del país en materia de Zonas de Oportunidad. Entre los clientes de Steve se encuentran algunos de los Fondos de Zonas de Oportunidades mayores y más influyentes del país, los cuales de manera colectiva invierten miles de millones de dólares en comunidades subatendidas. Asimismo, Steve es cofundador y ex-CEO del Grupo para la Innovación Económica (Economic Innovation Group), la organización bipartidista de política pública que fue la principal autora del programa de las Zonas de Oportunidad, valorado en $6 billones. Steve previamente se desempeñó en la administración Obama como asesor económico sénior en la Casa Blanca y en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y también ejerció funciones jurídicas en el Congreso y el Departamento de Justicia. La labor de Steve ha recibido cobertura en la AP, Atlantic, Axios, Barron's, Bisnow, Bloomberg, Chicago Tribune, CNN, Crain's, Fast Company, Financial Times, Forbes, Fortune, Inc., Los Angeles Times, Marketplace, New York Times, NPR, PBS, Politico, Real Deal, San Francisco Chronicle, TechCrunch, Time, VentureBeat, Vox, Washington Post y Wall Street Journal.

ACERCA DE ANDRÉS W. LÓPEZ:López es un consumado pionero empresarial y jurídico con un distinguido historial de liderazgo. Mediante su labor con el presidente Barack Obama, ejerció de presidente nacional del Futuro Fund y se convirtió en el primer puertorriqueño que ocupa un asiento en el Consejo de Administración del Centro JFK para las Artes Escénicas. Andrés lideró la histórica visita del presidente Obama a Puerto Rico en 2011, lo cual representó la primera vez en 50 años que un presidente en ejercicio visitó a Puerto Rico. También se desempeñó en el Comité Ejecutivo del Comité Nacional Demócrata (Democratic National Committee, DNC); fue copresidente del Comité de Credenciales del DNC; y vicepresidente del Comité de Plataforma para la Convención Demócrata de 2012. Entre los galardones que ha recibido están el de ser uno de los 100 latinos más influyentes de Estados Unidos (otorgado por la revista PODER) y el Premio del Presidente (concedido por la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos). Andrés se graduó del Colegio Harvard y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

