AST &Science se convertirá en una empresa pública tras su fusión con New Providence Acquisition Corp. (NASDAQ: NPA, NPAUU y NPAWW)

AST &Science está construyendo la primera y única red de banda ancha móvil por vía espacial con la posibilidad de llegar a zonas remotas en todo el mundo incluyendo Latinoamérica, a las que el acceso móvil nunca podría ser viable o rentable.

AST &Science cotizará en la bolsa a través de una fusión empresarial con New Providence Acquisition Corp. (NASDAQ: NPA, NPAUU y NPAWW).

La compañía resultante tendrá un valor estimado de 1.400 millones de dólares en acciones y seguirá cotizando en el NASDAQ con el indicador "ASTS" tras la transacción prevista para el primer trimestre de 2021.

La operación proporcionará hasta 462 millones de dólares de ingresos brutos, incluyendo 230 millones de dólares de New Providence Acquisition Corp. en efectivo que se mantienen en fideicomiso (asumiendo que no haya amortizaciones) y una inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés) de acciones ordinarias comprometidas de 230 millones de dólares a 10,00 dólares por acción, incluidas las inversiones de Rakuten, Vodafone, American Tower, UBS O'Connor y una amplia base de instituciones financieras.

Todos los accionistas de AST &Science, incluyendo Vodafone, Rakuten, American Tower y Cisneros, mantendrán sus participaciones a través de la transición de AST &Science a la compañía que cotiza en bolsa.

, 18 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- AST &Science ("AST SpaceMobile"), la empresa que está construyendo la primera y única red de banda ancha móvil por vía espacial, anunció hoy su fusión con New Providence Acquisition Corp. (NASDAQ: NPA, NPAUU y NPAWW), una empresa de adquisición con fines especiales que cotiza en bolsa.transacción, AST SpaceMobile se convertirá en una empresa cotizada, y se espera que sus acciones coticen en la bolsa del NASDAQ con el indicador "ASTS". Abel Avellan, presidente y Director General de AST SpaceMobile, seguirá dirigiendo la empresa, que, tras la fusión, tendrá un valor empresarial de aproximadamente 1.400 millones de dólares y un valor patrimonial de aproximadamente 1.800 millones de dólares.

Teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial (casi 4.000 millones de personas) carece de acceso a Internet móvil -siendo Latinoamérica una de las regiones donde más diferencias de acceso existen-, esta noticia supone un gran paso hacia adelante en la igualdad de acceso a internet entre regiones, que mejorará la vida de las personas dado que permitiría que más usuarios se conecten a los flujos mundiales de información, comunicación y servicios.

Respaldada por una amplia cartera de propiedad intelectual y patentes, AST SpaceMobile atenderá de manera única el mercado mundial de servicios inalámbricos móviles de 1 billón de dólares, ofreciendo una conectividad de banda ancha fluida directamente a los teléfonos móviles no modificados, sin necesidad de hardware especializado. Mediante 1.300 millones de suscriptores de algunos de los operadores móviles más grandes del mundo, AST SpaceMobile tendrá la oportunidad de ampliar rápidamente sus fuentes de ingresos a medida que despliegue sus activos espaciales para una cobertura global casi completa, al tiempo que se beneficiará del apalancamiento operativo y los bajos costos de capital de mantenimiento a través de su modelo mayorista B2B.

Los servicios de AST SpaceMobile cubrirán las necesidades de los usuarios móviles que se enfrentan a problemas de conectividad de banda ancha. Este es un reto especialmente para América Latina y El Caribe, donde según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) el 33% de los habitantes de la región carece de conexión a internet, en una época en la conectividad es clave, ya que los gobiernos están impulsando el estudio a distancia y el teletrabajo para prevenir el contagio del virus.

AST SpaceMobile y New Providence se han comprometido a realizar una inversión privada en capital público de 230 millones de dólares, que se hará efectiva al cierre de la transacción. Dicha inversión está liderada por los socios estratégicos de AST SpaceMobile, entre los que se encuentran Vodafone, Rakuten (líder japonés en comercio electrónico, fintech, contenidos digitales y comunicación), American Tower (el mayor operador mundial de infraestructura de comunicaciones inalámbrica), así como UBS O'Connor y una base amplia de instituciones financieras.

"La plataforma espacial de baja latencia de AST SpaceMobile permitirá a millones de personas en Latinoamérica y otras regiones del mundo acceder a un servicio de banda ancha móvil de alta velocidad en zonas donde antes no había servicio. Trabajando directamente con nuestros socios estratégicos, estamos en camino de ejecutar la primera fase de nuestro lanzamiento comercial mientras preparamos el escenario para llevar nuestra red espacial, que está revolucionando las reglas del juego, a la conectividad móvil global", dijo Abel Avellan, presidente y CEO de AST SpaceMobile.

"El acceso universal a la banda ancha se ha convertido en una necesidad mundial y estamos en una posición privilegiada para aprovechar nuestra innovadora solución tecnológica y nuestro eficiente modelo de negocios para democratizar el acceso a internet móvil de banda ancha en todo el mundo", enfatiza Avellan. "Aprovechando el fuerte apoyo de los inversores que hemos recibido en los mercados privados, estamos encantados de asociarnos con New Providence y de hacer la transición de AST SpaceMobile a una empresa pública, lo que solidificará nuestro perfil financiero a medida que continuemos ejecutando nuestra visión".

De acuerdo con el presidente de New Providence, Alex Coleman, "AST SpaceMobile representa una oportunidad única para invertir en una empresa pionera con una tecnología revolucionaria, una base de clientes sólida y un modelo de negocio flexible y escalable que aborda uno de los mayores retos de la conectividad global" y concluye: "al enfrentar una extraordinaria oportunidad de mercado sin un competidor discernible, creemos que AST SpaceMobile está preparada para un crecimiento sostenido a medida que ejecuta su plan de comercialización y expansión final en Latinoamérica y el resto del mundo".

Resumen de la transacción

New Providence, que actualmente cuenta con 232 millones de dólares en efectivo en fideicomiso, pasará a tener un valor de capital proforma estimado de 1.400 millones de dólares, o 1,4 veces el valor de la empresa hasta el año natural 2024 con un EBITDA estimado de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Tras la fusión, la empresa no tendrá ninguna deuda en el balance. Asumiendo que los actuales accionistas públicos de New Providence no harán ninguna amortización, los actuales accionistas de AST SpaceMobile tendrán aproximadamente el 71 por ciento de las acciones ordinarias emitidas y en circulación inmediatamente después del cierre de la fusión empresarial.

La empresa combinada espera recibir más de 462 millones de dólares de ingresos netos al cierre, suponiendo que no se produzca ninguna amortización de los actuales accionistas públicos de New Providence, incluida la colocación privada respaldada por socios estratégicos, inversores existentes y otros inversores financieros. Todos los accionistas de AST SpaceMobile retienen el 100% de su capital en la empresa combinada. Se espera que los ingresos en efectivo sean utilizados para financiar la primera fase del lanzamiento comercial de la AST SpaceMobile.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de New Providence, así como por el Consejo de Administración de AST SpaceMobile, y está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de New Providence.

Se proporcionará información adicional sobre la combinación comercial propuesta, incluida una copia del acuerdo de compra de acciones y la presentación a los inversores, en un informe actualizado del Formulario 8-K que se presentará hoy mismo a la Comisión de Valores y Bolsa y que se puede consultar en www.sec.gov . La presentación para inversores también se puede encontrar en el sitio web de AST SpaceMobile en https://ast-science.com/ y en www.npa-corp.com.

Información sobre la teleconferencia con los inversores

AST SpaceMobile y New Providence organizarán una conferencia telefónica conjunta de inversores para discutir la transacción el 16 de diciembre de 2020 a las 7:00 horas ET.

Para escuchar las intervenciones por teléfono marque +1 (844) 512-2921 (Estados Unidos) o +1 (412) 317-6671 (internacional) y una operadora le asistirá, o accede a través del webcast en https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1414383&p_key=7d2f29eae5. La grabación del audio estará disponible usando el código 1142767 hasta el 16 de enero de 2021 a las 23h59 ET.

Consejeros

Barclays Capital Inc. actúa como asesor financiero de AST SpaceMobile. Deutsche Bank Securities Inc. actúa como asesor financiero y de mercados de capital de New Providence. Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Capital Inc. actuaron como agentes de colocación para New Providence en relación con la oferta de Inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés).

Latham &Watkins LLP y Foley &Lardner LLP están actuando como asesores legales de AST SpaceMobile, y Kirkland &Ellis LLP como asesor legal de New Providence.

Si desea obtener más información sobre los términos legales de la transacción así como de las compañías involucradas, consulte el siguiente link: https://www.prnewswire.com/news-releases/ast--science-llc-to-become-public-company-through-combination-with-new-providence-acquisition-corp--nasdaq-npa-npauu-and-npaww-301193934.html?tc=eml_cleartime

Enlaces de interés

http://www.ast-science.com

