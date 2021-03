ATELIER Playa Mujeres fue galardonado con dos prestigiosos premios de los Gold Key Awards, en las categorías "Best Resort" y "Best Guestroom Upscale"

- El interiorismo de ATELIER Playa Mujeres fue creado para ATELIER de Hoteles por Curioso y Francisco Hanhausen Arquitectura &Diseño.

- Los premios "Gold Key Award for Excellence in Hospitality Design" son presentados por la revista Boutique Design y reconocen el trabajo de diseño más influyente e innovador en la industria hotelera internacional.

MEXICO CITY, 14 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- ATELIER Playa Mujeres All Suites Luxury Resort, propiedad de ATELIER de Hoteles, la cadena hotelera mexicana reconocida por su innovador concepto de Hospitalidad Hecha a Mano®, anunció que fue reconocido en las categorías "Best Resort" y "Best Guestroom Upscale", de los premios Gold Key Awards que, cada año, otorga la prestigiosa revista Boutique Design, a la excelencia en hospitalidad internacional.

El diseño de interiores defue una colaboración de los afamados despachosdesde sus estudios en; Mérida, en el estado de Yucatán y en Ciudad de México.

Oliver Reinhart, CEO de ATELIER de Hoteles, mencionó: "En ATELIER Playa Mujeres nos sentimos muy orgullosos de ganar dos de los reconocimientos más importantes de los Gold Key Awards: 'Best Resort' y 'Best Guestroom Upscale'. Estos premios colocan nuestra distintiva Hospitalidad Hecha a Mano® a un nuevo nivel, posicionándonos como referente en la arquitectura y el diseño interior en México, el Caribe y el mundo, gracias al diseño interior creado para nosotros por Curioso y Francisco Hanhausen".

Daniel Pierce, fundador y socio de Curioso, quien lideró el diseño de ATELIER Playa Mujeres, remarcó: "Recibir reconocimientos por nuestro trabajo de diseño al más alto nivel es un testimonio del compromiso de nuestro equipo por crear lugares significativos y memorables. Estamos particularmente agradecidos de ser honrados por un proyecto ubicado en Cancún Playa Mujeres, en la Península de Yucatán, donde orgullosamente tenemos un estudio. En ATELIER Playa Mujeres, más que un diseño, creamos una experiencia combinando la naturaleza y la belleza que ofrece el paisaje. La ejecución del espacio arquitectónico, en la que se reflejan elementos y materiales de la región, permite al huésped apreciar la magnificencia del lugar. Las suites son como un santuario que celebra el arte hecho a mano, brindando un espacio para la tranquilidad y la inspiración, en un entorno sencillo y elegante".

Por su parte,Francisco Hanhausen, fundador de "Francisco Hanhausen Arquitectura y Diseño", con sede en la Ciudad de México, expresó: "He trabajado en esta región de México durante 10 años, diseñando casas, restaurando haciendas y creando hoteles de lujo. Con ATELIER Playa Mujeres mi interés estaba enfocado en crear una combinación contemporánea, que celebre la simplicidad de los productos y materiales de Yucatán, con la belleza natural de esta zona costera. Sin duda es posible crear una sensación de lujo con materiales simples, como piedra, chukum y madera, cuando se hace en armonía con la naturaleza. ATELIER Playa Mujeres es una nueva expresión del lujo mexicano".

En esta ocasión, en su 40 aniversario, los premios Gold Key a la Excelencia en el Diseño Hotelero son un reconocimiento excepcional, a nivel internacional, para propiedades terminadas o renovadas en los últimos 18 meses. La edición de este año registró un número récord de entradas de más de 350 presentaciones de todo el mundo. Los ganadores de los premios Gold Key fueron elegidos por un jurado de alto perfil de expertos líderes en diseño, arquitectura, operación, desarrollo e inversión en la industria de la hospitalidad.

Uno de los mayores alcances e impacto a nivel internacional de estos premios es precisamente ATELIER Playa Mujeres, reconocido como "Mejor Resort" y "Mejor Habitación de Lujo", entre diversos hoteles finalistas ubicados en las Islas Vírgenes Británicas, China, Italia, Japón y las Maldivas. La información relacionada a estos reconocimientos está disponible en: https://goldkeyawards.com/honorees/

Cabe destacar que ATELIER Playa Mujeres es un concepto todo incluido de 5+ estrellas, solo para adultos y mayores de 16 años, que seduce a sus huéspedes a través de la experiencia del arte mexicano contemporáneo y su ambiente innovador, que se integra armoniosamente con sus alrededores, resaltando la belleza natural del Caribe Mexicano.

