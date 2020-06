SÃO PAULO, 30 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, empresa líder en energías renovables en América Latina, y la multinacional estadounidense Dow (NYSE: DOW) anunciaron hoy la firma de un contrato de energía solar a gran escala en Brasil. El suministro de energía limpia se realizará desde la planta solar fotovoltaica Jacarandá, ubicada en Juazeiro, estado de Bahía, la cual se estima que suministrará más de 440GWh por año que abastecerán principalmente a Dow bajo un contrato de 15 años, iniciando el suministro en el primer semestre de 2021.

La planta solar Jacarandá tendrá una capacidad instalada de 187MWp y contará con más de 450.000 módulos. La planta generará suficiente energía para abastecer una parte considerable de las necesidades energéticas del emplazamiento Aratu de Dow. La cantidad de energía generada será equivalente al suministro energético necesario para abastecer a una ciudad de más de 75.000 habitantes, tomando en cuenta el consumo medio de una familia brasileña. Además, la planta se estima que evitará la emisión de unas 35.000 toneladas métricas de CO 2 por año, cálculo basado en el Protocolo de GEI (Gases de Efecto Invernadero), metodología desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales, que sigue los lineamientos del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), y está alineado con el Inventario de Emisiones Globales de Dow. Esta cantidad de emisiones de CO2 evitadas podría compararse con retirar 36.800 vehículos de las calles de São Paulo.

Este contrato de energía renovable contribuye a alcanzar uno de los Objetivos de Sostenibilidad para 2025 de Dow,en el que se compromete a obtener 750 MW de su demanda a partir de fuentes renovables para 2025. Dow también anunció recientemente objetivos adicionales de reducción de carbono para disminuir sus emisiones netas anuales en un 15% entre el 2020 y 2030, lo que representaría una reducción de 5 millones de toneladas de CO2 en los próximos diez años y sería otro paso significativo para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para el 2050. Actualmente, Dow es el usuario número uno de energía limpia en la industria química y se encuentra entre las 25 principales empresas mundiales que han integrado el uso de energía renovable (según reporte de BNEF), habiendo firmado contratos para el suministro de energía eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa y gas de vertedero.

La planta solar Jacarandá será desarrollada, construida y operada por Atlas Renewable Energy, cuyo historial y experiencia en América Latina ha posicionado a la compañía como un actor fundamental en el sector de la energía renovable en la región. La empresa también sigue expandiendo su presencia en el mercado brasileño, donde se ha establecido con tres plantas operativas en el estado de Bahía y otra planta en el estado de Ceará: São Pedro (67MW), Sertão Solar Barreiras (117 MW), Ing. Manoel de Andrade, anteriormente conocida como Juazeiro (167MW), y Sol do Futuro (81 MW).

El proyecto Jacarandá estará situado muy ceca de la planta Ing. Manoel de Andrade y compartirá su subestación digital, que representa un salto tecnológico y fue la primera en su tipo dentro de la industria solar brasileña al ser introducida por Atlas Renewable Energy en 2019. Además, el proyecto Jacarandá tendrá módulos bifaciales, una tecnología de vanguardia en la energía solar. Estos innovadores paneles son capaces de captar los rayos del sol desde sus lados frontal y posterior, aumentando así la eficiencia de la conversión fotoeléctrica y mejorando la eficiencia general de la planta.

Como parte del compromiso de Atlas Renewable Energy con el estado de Bahía, la construcción de la planta Jacarandá incluirá programas para impulsar el bienestar general de las comunidades locales. El proyecto proporcionará capacitación y empleo centrado en crear nuevas habilidades para los residentes locales. También promoverá la inclusión e igualdad de género mediante la puesta en marcha del programa "Somos parte de la misma energía" desarrollado por Atlas Renewable Energy. Este programa se enfoca en la promoción de prácticas inclusivas al formar nuevas habilidades en la fuerza laboral femenina local. Esto permitirá a las mujeres locales tener acceso a nuevas oportunidades de trabajo dentro del proyecto y elevar su potencial al integrarlas en trabajos más especializados. Gracias a este programa, la empresa espera contratar de 3 a 4 veces más mujeres que lo que generalmente se contrata durante la construcción de proyectos solares en Brasil. Además, se prevé que la ejecución del proyecto Jacarandá cuente con un máximo de 1.200 trabajadores, de los cuales se estima que el 70% será compuesto por fuerza laboral local.

"Dow se complace en asociarse con productores de energía limpia líderes como Atlas Renewable Energy mientras trabajamos para reducir nuestros niveles de emisiones y apoyar proyectos que aporten una mayor contribución de energía renovable y diversifiquen la red / matriz", dijo Claudia Schaeffer, directora comercial global de energía y cambio climático de Dow. "Además de nuestra pasión por lograr un futuro con menos emisiones de carbono, nuestras compañías comparten un compromiso con los principios de ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) que fomentan el crecimiento económico y el desarrollo social de las comunidades donde operamos".

Carlos Barrera, CEO Atlas Renewable Energy, dijo: "Atlas se está posicionando como el socio idóneo para los grandes consumidores de energía en América Latina, con el fin de abastecerles energía limpia y ayudarles a reducir su huella de carbono y costos. Nuestro objetivo es crear soluciones de energía renovable competitivas para nuestros clientes mediante el desarrollo y la implementación de nuevos e innovadores proyectos, al mismo tiempo que actuamos de manera responsable frente a las comunidades locales. Esperamos continuar apoyando a Dow y a otros usuarios de energía en Brasil y América Latina para reducir sus huella de carbono al mismo tiempo que reducimos sus costos de electricidad".

Luis Pita, director general de Atlas Renewable Energy en Brasil, enfatizó: "Nuestro objetivo es continuar impulsando el próspero mercado bilateral brasileño mediante la aplicación de soluciones de primera línea con tecnología innovadora y los más altos estándares de sostenibilidad en todos nuestros proyectos. Es un honor para nosotros asociarnos con Dow, un líder en su sector que se destaca por su ambicioso enfoque de sostenibilidad en sus operaciones y cultura". Y agregó: "También estamos abriendo camino con este proyecto a la incorporaración de mano de obra femenina con nuestro programa 'Somos parte de la misma energía'. Este programa va a encaminado a impulsar la inclusión de mano de obra femenina calificada, a través del desarrollo de programas de capacitación que nos permitirá contratar a mujeres en actividades especializadas durante la fase de construcción y operación de la planta. Esto definitivamente ayudará a promover e integrar la fuerza laboral femenina en la región".

Luiz Ballester, director comercial de Atlas Renewable Energy en Brasil, también comentó: "Firmar un acuerdo PPA corporativo o bilateral suele ser un proceso complejo y detallado en el que intervienen muchas variables. Nuestra experiencia y habilidad han demostrado ser un diferenciador importante para grandes y sofisticados consumidores de energía, como Dow, a la hora de implementar soluciones de energía limpia desde su concepción hasta su entrada en operación. Nuestra sólida experiencia y capacidad de financiación nos permiten ofrecer un servicio integral: buscamos siempre crear una solución personalizada que maximice de manera efectiva los objetivos de cada cliente al tiempo que garantice un suministro estable y un compromiso a largo plazo".

Acerca de Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy es una empresa de generación de energía renovable que desarrolla, construye y opera proyectos de energía renovable con contratos de energía a largo plazo en toda América Latina. La cartera actual de la compañía comprende 2GW en proyectos contratados que están en fase de desarrollo, construcción u operativos, y apunta a expandir sus opearciones en unos 4GW adicionales en los próximos años.

Fundada a principios de 2017, Atlas Renewable Energy incluye un equipo experimentado con la trayectoria más larga en la industria de la energía solar en América Latina. La empresa es reconocida por sus altos estándares en desarrollo, construcción y operación de proyectos a gran escala.

Atlas Renewable Energy es parte del Energy Fund IV, fundado por Actis, un principal inversionista de capital privado en el sector energético de mercados emergentes. El crecimiento de Atlas Renewable Energy se centra en los principales mercados emergentes y las mayores economías de América Latina, utilizando sus comprobados conocimientos en materia de desarrollo, comercialización y estructuración para llevar energía limpia a la región. Al comprometerse activamente con la comunidad y las partes interesadas como centro de su estrategia de proyecto, la empresa trabaja todos los días para proporcionar un futuro más limpio a América Latina.

Para conocer más sobre Atlas Renewable Energy, visite el sitio: https://www.atlasrenewableenergy.com/

Sobre a Dow

A Dow (NYSE: DOW) combina alcance global, escala e integração de ativos, inovação focada e liderança em frentes de negócio diversificadas para alcançar crescimento lucrativo. Sua ambição é se tornar a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva e sustentável do mundo. O portfólio diferenciado de plásticos, intermediários industriais, revestimentos e silicones da Dow oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base científica a clientes em segmentos de mercado de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura e cuidados do consumidor. A Dow opera 109 unidades fabris em 31 países e emprega aproximadamente 36.500 pessoas. Em 2019, gerou aproximadamente US$ 43 bilhões em vendas.

