ATP lanza primera E800Pi e.MMC basada en SLC exclusivamente industrial con resistencia premium de 60K P / E ciclos para aplicaciones de alta confiabilidad

TAIPEI, Taiwán, Sept. 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATP Electronics, el fabricante líder de soluciones de memoria y almacenamiento, exclusivamente industriales, lanza la E800Pi, su primera tarjeta multimedia integrada (e.MMC) basada en flash de célula de un solo nivel (single-level cell -SLC) con una clasificación de resistencia muy alta de 60K ciclos de programa/eliminar (P/E)."Los dispositivos de almacenamiento integrados operan en entornos desafiantes, generalmente se colocan dentro de espacios muy limitados y tienen una expectativa de funcionalidad confiable durante largos períodos de tiempo. ATP aborda las necesidades de alta confiabilidad de las aplicaciones industriales a través de su e.MMC más reciente, la E800Pi, con flash SLC nativo dentro de su forma compacta para ofrecer ultra-alta resistencia y rendimiento confiable para los requisitos industriales más rígidos", dijo Marco Mezger, vicepresidente de marketing global de ATP. Añadió: “SLC es ampliamente reconocido como ideal para aplicaciones que exigen alta confiabilidad debido a su resistencia inigualable, lectura de interrupciones más baja y mayor capacidad de retención de datos. Con E800Pi e.MMC de ATP basada en SLC de ATP, nuestros clientes pueden tener la certeza de obtener un costo de propiedad total (TCO) más óptimo”.Además de su resistencia superior, la E800Pi e.MMC basada en SLC ofrece una fuerte resistencia contra temperaturas altas y cruzadas con su capacidad para operar en entornos configuraciones extremamente calientes o frías de -40 ° C a 85 ° C (clasificación de temperatura industrial). Está diseñado de acuerdo con la estándar JEDEC e.MMC v4.41con soporte para funciones mejoradas como informe de salud, actualización del firmware de campo (UFF) y la operación de inicialización rápida. La función S.M.A.R.T. (Tecnología de Automonitoreo, Análisis y Reportes - Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) monitorea varios parámetros de resistencia y confiabilidad, lo que indica la actividad que está fuera del rango normal para ayudar a prevenir falla de almacenamiento para la acción preventiva.ATP e.MMC emplea Advanced Global Wear Leveling para maximizar la vida útil del flash, la tecnología de arquitectura Page Mode FW para mejorar el rendimiento aleatorio, actualización dinámica de datos y AutoRefresh para sustentar la integridad de datos en áreas de raramente accedidas y sólo de lectura, y la tecnología de retiro temprano para evitar la pérdida de datos de bloques débiles. El mecanismo de backup de firmware Sudden Power Off Recovery (SPOR) garantiza una operación confiable y protege los datos durante las fluctuaciones de tensión de fuente de alimentación y pérdidas de energía. Verificado por pruebas de ciclos de energía y desconexión aleatoria en aplicaciones de grabación de ATP, SPOR protege de modo eficaz los datos que se han escritos en la e.MMC antes de la pérdida de energía.Disponible en capacidades de 1 GB a 2 GB, la E800Pi e.MMC basada en SLC es ideal para su uso en inicialización y otras aplicaciones de sistemas integrados de alta confiabilidad.Para preguntas, comuníquese con ventas regionales, distribuidores de ATP, o envíe un email a Info@atpinc.com. Contacto para los medios de comunicación: Kelly Lin (Kellylin@tw.atpinc.com)Siga a ATP Electronics en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atp-electronics Para más información acerca del producto, visite: http://bit.ly/32wsy97Acerca de ATP ATP Electronics es el proveedor líder de productos flash NAND y módulos DRAM de máximo rendimiento, primera calidad y alta resistencia, exclusivamente industriales. Con más de 25 años de trayectoria en la fabricación, ATP es garantía en diseño y fabricación de todos sus productos para tareas críticas en aplicaciones industriales/automatización, telecomunicaciones, médicas, automotrices y computación empresarial que requieren un niveles elevados de pericia técnica, calidad de fabricación y amplitud de rango en la temperatura de funcionamiento. ATP es socio Eco/Green de fabricantes de equipo original (OEM) de primera categoría y todos los productos de ATP cumplen con la directiva RoHS y RoHS de China. Como verdadero fabricante, ATP gestiona todas las etapas del proceso de producción a fin de garantizar la calidad y durabilidad de sus productos, incluyendo servicios propios de diseño, verificación y ajuste desde el componente hasta el producto final. El soporte de la cadena de suministro de ATP incluye listas de materiales (BOM, “Bill of Materials”) controladas/fijas y ciclos de vida de largo plazo de sus productos. Para más información sobre ATP Electronics, visite www.atpinc.com o comuníquese con nosotros info@atpinc.com.Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/691240f4-2b71-4d88-8ee8-345088c5c949