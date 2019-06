Auth0 añade ‘Sign In with Apple’ como integración innovadora

Experiencia optimizada Universal Login permite a las empresas rápida gestión de cambio y soporta capacidades de login adicionales

BELLEVUE, Wash., June 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0 , un líder global en Identidad como un Servicio (Identity-as-a-Service, IDaaS), anunció hoy la integración de Sign In with Apple como una función de plataforma beta de su oferta mejorada Universal Login para empresas. La integración rápida a la plataforma de Auth0 refleja el compromiso continuo de la compañía de ofrecer la solución de autenticación más versátil para sus clientes, permitiéndoles adaptarse rápidamente a las necesidades de mercado cambiantes.



Sign In with Apple , recientemente anunciada en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple, es una nueva función que habilitará a los usuarios para acceder aplicaciones de terceros con su Apple ID. Disponible en el mercado próximamente este año, Sign In with Apple será requerida para las aplicaciones en las plataformas de Apple que emplean opciones de login de terceros. Como resultado Auth0 ha integrado rápidamente la función a su propia plataforma, lo que hoy permite que cualquier empresa se prepare para cumplir con este requisito, con el giro de un conmutador.

Universal Login es la más reciente implementación del login flow de Auth0, y permite a los desarrolladores personalizar completamente su experiencia de autenticación de su marca rápidamente, sin importar las funciones de autenticación y autorización necesarias, tales como conexiones sociales, autenticación multifactor (MFA), detección de anomalías, y mucho más. Uiversal Login permite tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido y administración de cambio más fácil permitiendo a los clientes implementar nuevas funciones, tales como Sign in with Apple, a través de un simple conmutador y sin necesidad de cambiar su aplicación.

“Sign In with Apple es un avance emocionante y confirma la demanda general de métodos de login personalizables con un enfoque en la confidencialidad y la privacidad de la información personal. Esta función continúa en beta en Apple, y la integramos con Auth0 rápidamente de modo que podamos aprender cómo nuestros clientes quieren utilizarla y cómo les podemos apoyar de la mejor manera”, dijo Matias Woloski, director de tecnología y cofundador de Auth0. “Este es un gran evento en la industria, y su integración a nuestra plataforma representa la versatilidad de nuestra plataforma y cómo nuestros clientes pueden implementar rápidamente las nuevas funciones con facilidad utilizando Universal Login”.

Además de la integración de Sign In with Apple, otras nuevas funciones clave adicionales de la experiencia Universal Login para desarrolladores incluyen:

Localización : Los clientes pueden servir a su audiencia global con un clic en el botón. Actualmente catorce idiomas tienen soporte innovador, muchos más se añadirán pronto.

: Los clientes pueden servir a su audiencia global con un clic en el botón. Actualmente tienen soporte innovador, muchos más se añadirán pronto. Login flows simple y personalizable : Las funciones como gestión de consentimiento, reestablecer contraseña, flujo de dispositivo, y registro de usuario proporcionan a los desarrolladores páginas de login modernas y livianas que son “plug-and-play” (conectar y usar) al login flow basadas en los requisitos específicos de la empresa.

: Las funciones como gestión de consentimiento, reestablecer contraseña, flujo de dispositivo, y registro de usuario proporcionan a los desarrolladores páginas de login modernas y livianas que son “plug-and-play” (conectar y usar) al login flow basadas en los requisitos específicos de la empresa. Seguridad optimizada: Los múltiples autenticadores MFA permiten a los usuarios finales autenticar cómo quieren, al mismo tiempo que mantienen una postura de seguridad aún más sólida.

Las optimizaciones de Universal Login hoy están generalmente disponibles para todos los clientes de Auth0. Apple lanzó Sign In with Apple en formato beta, por lo tanto, la integración de Auth0 también está en beta. Su integración continuará adaptándose a las normas de Apple, debido a que Sign In with Apple sale de beta y se convierte en generalmente disponible próximamente este año.

Auth0 estará en Identiverse, del 24 al 28 de junio en Washington, D.C. y demostrará su funcionalidad Sign In with Apple en Hospitality Local #1. Visite y vea una demostración el 25 de junio a las 6 p.m. y 7 p.m., el 26 de junio a las 3 p.m., y el 27 de junio a las 3 p.m. Para demostraciones individuales en la feria, envíe un email meetings@auth0.com .

Acerca de Auth0

Auth0, un líder mundial en Identidad como Servicio (IDaaS), ofrece a miles de clientes en todo sector de mercado la única solución de identidad que necesitan para sus aplicaciones web, móviles, de Internet de las Cosas e internas. Su plataforma extensible asegura y autentifica de forma ininterrumpida más de 2.5 mil millones de logins por mes, lo que la convierte en la preferida de los desarrolladores y la más confiable para las empresas mundiales. La sede central de la empresa en Bellevue, WA, EUA y sus oficinas adicionales en Buenos Aires, Londres, Tokio y Sydney, brindan soporte a sus clientes globales localizados en más de 70 países.

Para más información, visite, https://auth0.com o síganos @auth0 on Twitter .

Contactos de Medios:

Jeana Tahnk

Auth0

jeana.tahnk@auth0.com

Kasia Hall

Matter for Auth0

khall@matternow.com

971-246-7898