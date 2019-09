Auth0 habilita rápida implementación de 'Sign in with Apple' con integración innovadora

Requisito de Sign in with Apple para las aplicaciones compatibles con sign-in de terceros efectiva hoy

BELLEVUE, Washington, Sept. 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0,un líder global en Identidad como un Servicio (Identity-as-a-Service, IDaaS), anunció hoy la disponibilidad general de su integración de Sign in with Apple, una función que permite a los usuarios finales acceder aplicaciones con sus credenciales de Apple ID. Sign in with Apple será un requisito para cualquier aplicación que ofrezca acceso exclusivo de terceros o social. Con un simple giro de conmutador en el tablero Auth0, los desarrolladores pueden obtener soporte inmediato a los flujos nativos y basados en web, y comprobar en el futuro sus aplicaciones de actualizaciones de proveedores de identidad terceros.El cumplimiento de este requisito impone a los desarrolladores la tarea de integrar esta esta función a sus aplicaciones cuando utilizan exclusivamente login social, o rechazo o eliminación de riesgo de cualquier aplicación que no cumpla con el requisito. Además de permitir una experiencia de sign-in sin fricción con Touch ID y Face ID, Sign in with Apple también aborda un tema mucho más importante en cuestión de privacidad, ya que ofrecerá direcciones de correo electrónico confusas donde sea necesario para evitar que los emails personales de los usuarios sean compartidos.Después de su anuncio inicial en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple, en junio, Sign in with Apple, Sign in with Apple fue rápidamente lanzada como una integración beta por Auth0. Desde entonces, Auth0 lanzó flujos nativos y basados en web, y realizó refinamientos adicionales para adherirse a las normas de Apple, asimismo continúa proporcionando a los desarrolladores la capacidad de rápida integración. Y con esta integración viene la conveniencia y seguridad de login agregadas para los usuarios finales.“Hay un estimado de 1.4 mil millones de dispositivos Apple activos en existencia, y aún más miles de millones de logins de aplicaciones que van a necesitar adherirse a este nuevo requisito de Sign in with Apple”, dijo Matias Woloski, director de tecnología y cofundador de Auth0. “Continuamente innovamos con el desarrollador en mente y quisimos aliviar el peso que muchos de ellos sienten con este requisito. La integración de Sign in with Apple fortalece la ampliación de nuestra plataforma y nuestra misión de ofrecer acceso seguro a cualquier aplicación con un solo clic o menos”Mediante la descarga de autenticación a Auth0, los desarrolladores pueden adherir rápidamente sus aplicaciones a los requisitos de cumplimiento de Apple, al mismo tiempo que ofrecen una experiencia sin fricción para acceso de aplicación. Además, las aplicaciones native iOS, iPadOS y MacOS pueden utilizar Face ID o Touch ID eliminando así la necesidad de nombres de usuario/contraseñas completamente.Consulte el blog de Auth0 para la implementación técnica de Sign in with Apple, e inscríbase para el próximo webinar Sign in with Apple para escuchar a un experto de Auth0.Acerca de Auth0 Auth0, un líder mundial en Identidad como Servicio (IDaaS), ofrece a miles de clientes en todo sector de mercado la única solución de identidad que necesitan para sus aplicaciones web, móviles, de Internet de las Cosas e internas. Su plataforma ampliada asegura y autentifica de forma ininterrumpida más de 2.5 mil millones de logins por mes, lo que la convierte en la preferida de los desarrolladores y la más confiable para las empresas mundiales. La sede central de la empresa en Bellevue, WA, EUA y sus oficinas adicionales en Buenos Aires, Londres, Tokio y Sydney, brindan soporte a sus clientes globales localizados en más de 70 países.Para más información, visite, https://auth0.com o siga @auth0 on Twitter.Contacto de Medios: Jeana Tahnk Global Communications Auth0press@auth0.comMeghan Gardner Matter for Auth0auth0@matternow.com