Authentic Brands Group se abre camino en la Ciudad de MéxicoLa empresa internacional de desarrollo de marcas, marketing y entretenimiento invierte en la ciudad para expandir sus negocios en México y el resto de Latinoamérica

NUEVA YORK, 29 de agosto de 2019

NUEVA YORK, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Authentic Brands Group (ABG) anunció hoy el lanzamiento de ABG México, ampliando así su presencia en mercados internacionales clave. Con oficinas en la prestigiada zona de Polanco en la Ciudad de México, ABG México se dedica a generar oportunidades de crecimiento para su catálogo empresarial en el país, Centro y Sudamérica.

ABG es un gigante del sector del desarrollo de marcas, marketing y entretenimiento que posee más de cincuenta marcas internacionales, entre ellas Juicy Couture, Vince Camuto, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Thalia Sodi, Shaquille O'Neal, Spyder, Volcom, Prince y, de reciente adquisición, Sports Illustrated.

Además, su catálogo incluye a Nautica, la marca de estilo de vida que llegó a México hace más de veinte años y que ahora ofrece una selección completa de artículos para hombres, mujeres y niños en el país, con colecciones clave a la venta en todas las tiendas departamentales incluyendo Liverpool y El Palacio de Hierro. Otras marcas propiedad de ABG, como Aéropostale y Nine West, también han consolidado su presencia en México y otros países latinoamericanos en años recientes, cada una con alrededor de 350 puntos de distribución en la región.

"Nos entusiasma inaugurar ABG México, cuyos servicios están dirigidos a mercados en crecimiento que son de enorme importancia para nuestras marcas", dijo Jamie Salter, fundador, presidente y director general de ABG. "A medida que seguimos ampliando e interpretando nuestras marcas para llevarlas a espacios clave en todo el globo, aportamos pericia local a fin de crear enfoques personalizados que doten de vida a cada marca en un proceso único hasta situarlas entre los consumidores regionales. Ansiamos diversificar nuestra red de socios de clase mundial para cosechar las increíbles oportunidades que están por venir".

La nueva oficina estratégica de ABG alberga un dedicado equipo con experiencia especializada en el desarrollo de negocios, la gestión de marcas, el marketing y la promoción visual. A la par de la inauguración de ABG México, la empresa anunció el nombramiento de Mónica Nahúm como vicepresidenta de desarrollo de negocios para Latinoamérica. Tras ocupar puestos directivos de alto nivel en Mattel y The Walt Disney Company, y representar a estudios como Fox, Sesame Street y NFL, Nahúm se especializa en el desarrollo de marcas, el otorgamiento de licencias comerciales, los productos para el consumidor final y las ventas minoristas. Actualmente, está a cargo de impulsar la llegada de ABG a México y el resto de Latinoamérica, y de sellar alianzas estratégicas para sus marcas en ese mercado.

El lanzamiento de ABG México amplía aún más los negocios de ABG, cuyas oficinas insignia se encuentran en Nueva York. La empresa tiene, además, oficinas en Toronto, Shanghái y Los Ángeles, y seguirá incrementando su presencia internacional gracias a su expansión europea, programada para 2020.

Acerca de Authentic Brands Group Authentic Brands Group (ABG) es una compañía dedicada al desarrollo de marcas, al marketing y al entretenimiento que posee un catálogo de marcas internacionales de medios, entretenimiento y estilo de vida. ABG eleva y capitaliza el valor de más de cincuenta marcas para el consumidor final y propiedades en el largo plazo al asociarse con los mejores fabricantes, vendedores mayoristas y minoristas del mundo. Sus marcas cuentan con puntos de venta minorista en más de 100.000 espacios comerciales en los canales de lujo, especialidades, tiendas departamentales, rango medio, comercio masivo y comercio electrónico, así como más de 4.930 locales independientes y boutiques dentro de otras tiendas en todo el planeta.

ABG tiene el compromiso de transformar marcas a través de atractivos productos, contenidos, negocios y experiencias de inmersión total. Su catálogo genera ventas minoristas anuales de $9.300 millones e incluye a Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, Sports Illustrated®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Nautica®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Herve Leger®, Judith Leiber®, Frederick's of Hollywood®, Nine West®, Frye®, Jones New York®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Spyder®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Volcom®, Airwalk®, Vision Street Wear®, Thomasville®, Drexel® y Henredon®.

