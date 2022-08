Azazie, líder en comercio de novias, lanza en México

SAN JOSE, Calif., 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Azazie , la marca líder de vestidos para novias y ocasiones especiales directos al consumidor, lanza en México. Actualmente, la marca atiende a una de cada diez novias de EE. UU. y, a través de este nuevo lanzamiento al mercado, los clientes en México ahora pueden comprar cientos de vestidos para bodas y ocasiones especiales desde la comodidad de su hogar.

Desde la capital tecnológica de Silicon Valley, Azazie está revolucionando la industria nupcial tradicional, ofreciendo vestidos de alta calidad a precios asequibles. Con una gama de más de 200 vestidos de novia desde $7,199 MXN y más de 400 vestidos de fiesta de novia desde $1,349 MXN, con estilos mini hasta elegantes largos de cola capilla, con un hombro y mangas largas, hay una amplia variedad de estilos para elegir. Corte de una selección de telas que incluyen gasa, encaje, tul, terciopelo, lentejuelas y satén elástico que se ofrece en más de 70 colores.

Azazie trabaja con la organización sin fines de lucro encargada de la gestión de reciclaje, Green Education Foundation, para donar sus prendas sin usar al Programa de Reciclaje de Ciclo Cerrado de la organización. Al mismo tiempo Azazie se esfuerza en el desarrollo de nuevos productos con la diseñadora reconocida de alta costura para novias, Pnina Tornai, quien diseña su primera colección de damas de honor exclusivamente para Azazie. Todos los vestidos ya están disponibles en México.

Haga clic aquí para ver todos los productos vendidos en Azazie.com y listos para enviar a México.

SOBRE AZAZIE:

Marca líder para vestidos de novia, vestidos de dama de honor y accesorios, Azazie ofrece vestidos de alta calidad directos al consumidor a precios asequibles. Con más de 200 vestidos de novia y más de 400 vestidos de fiesta de novia en más de 70 colores, Azazie está comprometida con la moda positiva para el cuerpo y ofrece todos los vestidos en tallas 0 a la 30, cortados y cosidos a pedido como costosos diseños personalizados. Azazie ha aparecido en The Today Show, CNBC y otros importantes medios de comunicación. La marca ganó recientemente un premio Glossy Fashion, el premio WeddingWire Couples' Choice y el premio The Knot's Best of Weddings, además de ser reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento de Inc. en 2019 y una de las tiendas en línea de más rápido crecimiento de Newsweek en 2022. Visite el sitio web en www.azazie.com.

Contacto con los medios:

Azazie

[email protected]

FUENTE AZAZIE