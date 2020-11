Gaston Mauvezin

LOS ÁNGELES, 4 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- B. Riley Advisory Services , una firma especializada en servicios de consultoría financiera, filial de B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY), anunció hoy la apertura de oficinas en México. B. Riley Advisory Services de México. S. de R.L. ("B. Riley Advisory Services de México") será dirigida por, un experimentado ejecutivo con más de 20 años de experiencia directiva en firmas de los mercados automotriz, de servicios financieros, inmobiliario, de agronegocios, industrial y de consumo en, Brasil y México.

Contando ya con una importante red internacional de consultoría a través de su alianza con BTG Global Advisory ("BTG GA"), la expansión de B. Riley Advisory Services en México será un valioso recurso para compañías de Estados Unidos y de otros países que hacen negocios en México, así como un motor de oportunidades dentro del país. Para abrir esta oficina, B. Riley Advisory Services se asoció con TCP Partners, miembro de BTG Global Advisory. B. Riley Advisory Services de México estará trabajando mano a mano con el equipo de Estados Unidos para ofrecer servicios de consultoría en reestructuración, fusiones y adquisiciones, gestión de crisis, finanzas corporativas, cumplimiento y valuaciones.

"México es actualmente uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos y vemos una gran necesidad de los servicios de consultoría que ofrecemos en el país", expresó Ian Ratner, Co CEO de B. Riley Advisory Services. "En línea con el crecimiento de nuestras alianzas internacionales, los socios en Brasil, TCP Partners y nosotros decidimos abrir esta oficina para cerrar esta brecha geográfica. Vemos importantes oportunidades de atender compañías y abogados de los Estados Unidos con diferentes requerimientos en México, y nuestros servicios de asesoriaen el sector automotriz también será clave en este país. La amplia experiencia de Gaston Mauvezin en reestructuraciones y redireccionamientos financieros y operacionales lo hacen el candidato idóneo para dirigir a B. Riley Advisory Services de México."

"Para mi es un privilegio liderar la incursión en México de una firma del calibre y con la trayectoria de B. Riley Financial", aseguró Gaston Mauvezin. "Estoy convencido de que la amplitud de nuestra oferta de servicios, junto con nuestra gran experiencia en un extenso rango de industrias, nos posiciona de forma única para ofrecer soluciones tanto específicas como integrales en procesos complejos de reestructuración y reorganización. Apoyados en un equipo local de expertos y apalancados en nuestra vinculación con BTG GA, podemos ofrecer una serie de capacidades globales incomparables para que nuestros clientes puedan lograr el éxito".

Acerca de B. Riley Advisory Services

B. Riley Advisory Services trabaja con instituciones financieras, firmas de abogados, inversionistas de capital privado y todo tipo de compañías. Nuestros servicios de consultoría son una mezcla única de servicios de valoración y avalúo que incluyen valoración de créditos sobre activos (ABL), gestión de reestructuración y redireccionamiento, apoyo en contabilidad forense y litigios y servicios de apoyo transaccional que incluyen reportes de cumplimiento y calidad de ingresos. B. Riley Advisory Services es el nombre comercial de GlassRatner Advisory &Capital Group, LLC, Great American Group Advisory &Valuation Services, LLC, Great American Group Machinery &Equipment, LLC y Great American Group Intellectual Property, LLC. Para obtener más información, por favor visite https://brileyfin.com/capabilities/advisory-services.

Declaraciones a futuro

Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son descripciones de hechos históricos son declaraciones a futuro que se basan en las expectativas y supuestos actuales de la gerencia y están sujetas a riesgos e incertidumbre. Si tales riesgos e incertidumbre se llegaran a materializar, o los supuestos resultaran incorrectos, nuestro negocio, los resultados operativos, la condición financiera y el precio de las acciones podrían verse afectados negativamente. Usted no debería atribuir un nivel de confiabilidad excesiva en dichas declaraciones, las cuales se basan en información disponible para nosotros en el momento y se refieren exclusivamente a la fecha de este comunicado de prensa. Factores que podrían causar que los resultados mencionados difieran de los que se contemplan o que implican las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, los riesgos asociados al impacto de la actual e impredecible pandemia de COVID-19 y otros riesgos descritos ocasionalmente en los reportes periódicos de B. Riley Financial, Inc. ante la SEC, incluyendo, entre otros, los riesgos descritos en el Informe Anual en el Formulario 10-K de B. Riley Financial, Inc. para el año con cierre al 31 de diciembre de 2019 y el Informe Trimestral en los Formularios 10-Q para el trimestre con cierre al 31 de marzo de 2020 y al 30 de junio de 2020, bajo los títulos "Risk Factors" y "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations." En nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre con cierre al 30 de septiembre de 2020 se estará presentando información adicional. Estos factores deberían ser considerados cuidadosamente, se advierte a los lectores no atribuir un nivel de confiabilidad excesivo a dichas declaraciones. Toda la información esta actualizada a la fecha de publicación de este comunicado de prensa, y B. Riley Financial, Inc. no está obligado a actualizar esta información.

