El incremento de la manufactura aditiva para prototipos, herramentales y piezas de uso final reduce de manera significativa el costo y tiempo de entrega a diferencia de los métodos tradicionales

Julio 27, 2020. La empresa británica de defensa, seguridad y aeroespacial BAE Systems ha sumado una cuarta impresora F900 3D Printer Stratasys (NASDAQ: SSYS) a su sitio de manufactura en Samlesbury, Reino Unido, en un esfuerzo continuo para reducir costos y mejorar la agilidad en la producción.

Junto con su actual línea F900, la última instalación operará las 24 horas del día como parte integral de la iniciativa transformadora de BAE “Fábrica del Futuro”, una instalación de vanguardia en Lancashire, la cual reúne los últimos avances en tecnología y manufactura para trabajar a la perfección sin operadores humanos, la primera de este tipo totalmente conectada. Hoy en día, la manufactura de aditivos FDM de grado industrial Stratasys se utiliza en todas las operaciones en tierra de las aeronaves para una amplia gama de aplicaciones que cubren modelos espaciales y prototipos de verificación de diseño, herramientales como jigs y fixtures.

Optimización de la producción de aeronaves con manufactura aditiva

De acuerdo con BAE Systems, el uso de la manufactura aditiva en todas estas operaciones está haciendo que la producción sea más flexible, más rápida y ayuda a reducir costos. De hecho, cuando utilizan sus Impresoras 3D F900 para fabricar herramientales, la compañía dice que está presenciando “reducciones significativas en costos y tiempos de entrega” a diferencia de los métodos tradicionales de manufactura.

“Nuestro programa Fábrica del Futuro, trata de impulsar el futuro de la producción de aeronaves de combate con tecnologías disruptivas y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros proveedores y la industria en general para cumplir los desafíos que el gobierno del Reino Unido nos ha impuesto. La manufactura aditiva FDM de Stratasys juega un papel importante en esta iniciativa, ya que nos ayuda a cumplir con los objetivos generales de nuestra empresa para reducir costos y tiempo de comercialización”, comenta Greg Flanagan, Jefe de Operaciones de Manufactura Aditiva de BAE Systems Air.

La última instalación de la F900 no solamente incrementa la capacidad de impresión 3D, también ayuda a explotar nuevos materiales de impresión 3D para las aplicaciones de herramientales. Esto incluye el material FDM Nylon 12CF relleno de fibra de carbono, que se utiliza para crear herramental de desarrollo y reparaciones robustas pero ligeras para la línea de producción.

De acuerdo con Flanagan, la tecnología de impresión 3D basada en FDM en específico ofrece una oportunidad para disminuir los costos iniciales de los herramentales para los productos nuevos. Esto es particularmente cierto con artículos como herramientas de perforación, herramientas de reparación y otras herramientas de desarrollo que a menudo son necesarias en cantidades pequeñas.

“Esta tecnología nos permite innovar en muchos de nuestros procesos de manufactura tradicional”, dijo. “Podemos imprimir rápidamente en 3D piezas únicas para productos nuevos, reemplazar herramientas de manera más sencilla y rentable, y mantener las operaciones de la producción cuando el hardware se retrasa. Si las cadenas de abasto se interrumpen, el contar con este poder de producción en sitio también nos permite de manera ser más ágil como negocio y continuar ofreciendo el mejor servicio para cumplir las necesidades de nuestros clientes”.

BAE Systems también ha encontrado un gran éxito al identificar de manera tradicional aplicaciones manufacturadas que pueden ser mejoradas o en algunos casos reemplazadas con materiales de impresión 3D de alto rendimiento. Esto incluye el uso de materiales ABS y ASA duraderos para una gama de equipo en tierra de aeronaves como las cubiertas del piso de la cabina para la aeronave de combate Typhoon. “Con nuestra F900, podemos hacer las cubiertas termoplásticas mucho más rápido que en las versiones de manufactura tradicional y son mucho más ligeras y fáciles de mover para el personal de tierra de tal manera que mejora las eficiencias dentro del mantenimiento, reparación y proceso de revisión. Una ventaja adicional es que pueden imprimir en color rojo, el color de todos los componentes “retirar antes del vuelo”, agregó.

Yann Regeul, Director de Soluciones de Manufactura EMEA en Stratasys dijo, ·El programa Fábrica del Futro de BAE Systems es un ejemplo principal de compañías innovadoras que buscan explotar las últimas tecnologías de manufactura avanzada y los procesos para mejorar la producción tradicional como la conocemos. Seguimos colaborando estrechamente con el equipo en BAE para explorar soluciones nuevas que puedan expandir más el uso de la aplicación de la manufactura aditiva dentro de la producción, lo cual ayudará a abordar y resolver los desafíos de manufactura actuales y futuros de la compañía”.

