BAND Royalty cambia el escenario de NFT

NEW YORK, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE)

Para consultar la publicación completa, "NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists”, visite: https://nnw.fm/dvON4

Actualmente, los inversores minoristas solo pueden obtener exposición en la industria de la música comprando acciones en un sello de música público, invirtiendo en fondos que compran/venden regalías musicales o a través de sitios web que subastan derechos de regalías, generalmente en un rango de seis cifras en dólares. En lo que muchos perciben como una oportunidad privilegiada, BAND Royalty está cambiando el escenario y permitiendo que los inversores minoristas puedan participar y ser propietarios de NFTs. Después de una venta privada de NFT de música que generó casi $ 1 millón, BAND lanzó su propia plataforma de ventas de NFT en su sitio web, creando la primera plataforma de música solo para NFT este mes. La empresa abrió el acceso a la primera serie de 3.000 NFTs de BAND en su plataforma, escalando el lanzamiento basado en rareza. El plan de la empresa es mantener el conteo de NFT limitado, al igual que otros proyectos populares de NFT como CryptoPunks y Hashmasks, ambos con ventas en el mercado secundario en millones de dólares. La intención a largo plazo es tener un máximo de 12.000 NFTs de BAND en cuatro series diferentes que se lanzarán durante los próximos 18 meses.

BAND Royalty permite a los amantes y fans de la música llevar el placer musical al próximo nivel ofreciendo NFTs de BAND protegidos por blockchain que permiten a los titulares ganar criptomonedas de algunas de las canciones más populares del mundo. Esta oportunidad única permite a las personas compartir flujos de ingresos cada vez que se toca una canción en el catálogo musical de BAND. El nombre BAND se deriva de las iniciales de sus cofundadores, especialistas en blockchain Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND).

Para más información acerca de la empresa, visite https://BandRoyalty.com

AVISO A LOS INVERSORES: Las últimas noticias y actualizaciones relacionadas con BAND están disponibles en la sala de redacción de la empresa https://ibn.fm/BAND

