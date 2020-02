Beat celebra su primer año en México

CIUDAD DE MEXICO

, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Beat , la aplicación de movilidad con mayor crecimiento en Latinoamérica, celebra junto con medios, empleados, conductores y pasajeros, un año de su llegada a México. La empresa festeja los grandes resultados que ha obtenido en muy poco tiempo, ya que a sólo tres meses de haberse lanzado en el país, logró posicionarse como la tercera aplicación de movilidad preferida por los mexicanos. Este éxito responde al enfoque apasionado por la cultura local y al desarrollo de experiencias específicas que, Beat realiza para cada ciudada la que llega.

Guadalajara

Monterrey, Durango

Saltillo

Aguascalientes

La Laguna

Toluca

Prueba de esto es la expansión en territorio nacional que se llevó a cabo en 2019, sumando así un total de 11 ciudades donde el servicio se encuentra disponible. Estás son: CDMX,, Villahermosa, Querétaro,, León,

"Nos sentimos más motivados que nunca, la realidad en la que nos encontramos ahora es lo que sucede cuando unimos esfuerzos y tomamos riesgos; es increíble ver los frutos de este primer año de trabajo junto con toda la familia Beat", comentó Cécile Novión, Gerente General Regional para Beat Latinoamérica.

La aceptación que ha tenido Beat por parte de los mexicanos en todas las localidades, ha permitido que forme parte de su día a día, impulsando a la empresa a seguirse reinventando y perfeccionando sus servicios para así llegar a ser la aplicación preferida.

"Llegamos a México con la idea de contribuir a la creación de ciudades inteligentes; con un plan de movilidad que pueda ser eficiente para todos," explicó Marisa Hurtado, Gerente de Relaciones Públicas y Comunicación en Beat México. "Nuestra prioridad es y siempre será mantener un estrategia hyperlocal en todo lo que hacemos, desde el producto, pasando por la operación, hasta llegar al usuario final, enfocándonos en todos nuestros mercados", finalizó Hurtado.

¿Qué aprendió Beat del mercado mexicano durante el 2019?

Aprendió que a los mexicanos les gusta viajar. Uno de los tres lugares más visitados en Beat el año pasado fue el aeropuerto,ya sea por placer o negocios, los mexicanos siempre están volando.





También, descubrió que pasar tiempo de calidad con sus seres queridos es prioridad. El segundo lugar con más viajes realizados en Beat fueron los centros comerciales, donde pueden disfrutar de un domingo en familia, ya sea haciendo compras o viendo una película.





Asimismo, dentro de sus hallazgos encontró que los tres objetos más olvidados durante un viaje suelen ser llaves, celulares y bolsas.

Aunado a esto, durante el 2019 Beat logró un crecimiento anual a doble dígito. En los últimos seis meses tuvo un incremento del 44% en el número de pasajeros y del 22% en el número de conductores registrados; en conjunto, estos realizaron más de 23,638,127 horas de viaje.

"Más allá de los millones de viajes, en Beat estamos entusiasmados de seguir trabajando para mejorar la movilidad urbana y de ser parte de la vida cotidiana de los mexicanos", continuó Novión. "Me siento inspirada gracias a todas las historias de superación y éxito que he conocido por parte de los conductores, a todas las excelentes experiencias de pasajeros que he escuchado y al maravilloso equipo con el que trabajo día a día para hacer todo esto posible", concluyó.

La aplicación de Beat app se encuentra disponible para descargar y usar en Google Play y App Store.

#ADóndeVamos

Acerca de Beat

Beat crea una nueva experiencia de viaje al conectar a miles de pasajeros con conductores cercanos, disponibles en tiempo real las 24 horas al día los 7 días de la semana. Beat es más que una aplicación que te lleva del punto A al punto B. Nuestra misión es convertirnos en parte de la vida cotidiana de las personas, haciendo que el transporte en la ciudad sea más accesible, conveniente y eficiente. Mientras ofrece una oportunidad de negocio a cualquiera que desee manejar. La compañía fue fundada en 2011 y ahora es parte del grupo FREE NOW, el proyecto conjunto de movilidad de BMW y Daimler. Beat está disponible en Grecia, Perú, Chile, Colombia, México y Argentina. Planea expandirse a más ciudades de Latinoamérica y cuenta con un centro de innovación tecnológica en los Países Bajos. Más sobre Beat en https://thebeat.co/mx/

