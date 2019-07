CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Beat, la aplicación de movilidad con mayor crecimiento en Latinoamérica, comparte los casos de éxito de sus conductores quienes describen cómo manejando con Beat, han logrado cumplir metas y objetivos que veían imposibles. Esto gracias a que la aplicación ofrece la posibilidad a sus conductores de generar un ingreso extra y administrar su tiempo como ellos lo prefieran.

Ejemplo de ello es Alan, quien estudia Dirección de Empresas de Entretenimiento en una universidad al sur de la Ciudad de México. "Al trabajar con Beat he sido capaz de generar entre MXN $9,000 y MXN $10,000 pesos al mes, con sólo dedicar entre 4 y 6 horas diarias al conducir. Con este ingreso he logrado pagar los gastos de mi automóvil y así poder trabajar y estudiar al mismo tiempo".

Pero no sólo los estudiantes han disfrutado de los beneficios de trabajar medio tiempo con Beat, también otros perfiles como dueños de pequeños negocios, jubilados, mamás solteras y oficinistas, han logrado alcanzar sus metas y establecerse económicamente al manejar con la aplicación.

Gabriela de 43 años es otro ejemplo de esto. Gaby es mamá de Emilia de 4 años y antes de trabajar con Beat, pasaba todo el tiempo en su puesto de joyería en un tianguis al sur de la ciudad. Ahora, como conductora y gracias a estos ingresos extra de cerca de $9,000 pesos mensuales, tiene la libertad y la flexibilidad de controlar su horario enfocándose en sus prioridades.

"Ahora me dedico a manejar y no descuido mi puesto, hasta pude contratar a una empleada quien me ayuda a atenderlo. Puedo dedicarme a mi hija y trabajar en el horario que yo quiera".

Del lado de los oficinistas, para Luis, conducir con Beat representa un apoyo al ingreso que genera. Aprovecha las horas libres que tiene disponibles para manejar y ayudarse a pagar la mensualidad del automóvil nuevo que adquirió, la renta de telefonía, gastos de gasolina y hasta las compras del supermercado.

Para él, conducir con Beat "es una gran opción para generar dinero. Gano entre MXN $10,000 y MXN $12,000 manejando 5 horas por las mañanas, y esto me ha resultado de gran ayuda para mis gastos personales y del mismo modo, para tener la oportunidad de realizar actividades recreativas con mi esposa".

Ejemplos como estos reflejan el compromiso que tiene Beat por ayudar y mejorar la calidad de vida de sus conductores. La aplicación se ha convertido en un aliado a través del cual muchas personas en diferentes contextos, han logrado cumplir sus sueños más deseados.

