Beat quiere inspirar a la gente para alcanzar sus metas con su nueva campaña "Muévelo"

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto de 2019 /PRNewswire/ --, la aplicación de movilidad de mayor crecimiento en Latinoamérica, anunció hoy el debut de su primera campaña y pieza audiovisual a nivel mundial llamada "Muévelo", creada pory dirigida por

La campaña se enfoca en el concepto de la transformación detrás de la idea del "movimiento" ya que este es clave para alcanzar cualquier meta. Y con la icónica canción "I Like to Move It" como parte de la banda sonora de la campaña, se representa la perspectiva más animada, alegre y como sinónimo de esta evolución.

El video muestra a diferentes personajes, cada uno "moviéndose", llenos de ambición, listos para conquistar el día y lograr sus sueños, utilizando la aplicación de Beat para llegar a su destino. De principio a fin, cualquier decisión, mejora o cambio depende de cada uno, por lo que Beat busca inspirar las acciones de las personas para moverse hacia adelante para obtener sus objetivos.

Para ver el comercial de "Muévelo" da click aquí: https://www.youtube.com/watch?v=nAgyBaPLSL4

En lo que refiere a la música del corto, la combinación y orden del ritmo provoca un impulso, que lleva al movimiento. Beat presenta esta metafórica idea con la canción de "Move It", validando su identidad a través de su video campaña donde se destaca que: Beat crea una nueva experiencia de viaje que mueve a miles de pasajeros cada día, con la misión de ofrecer una opción de transporte más accesible, conveniente, eficiente y segura. Beat alienta a todos a levantarse, salir de su zona de confort, dar el siguiente paso, establecer objetivos y hacer todo lo necesario para alcanzarlos.

Por otro lado, en línea con la campaña, se creará una activación BTL, en la que Beat invita a la gente de la ciudad a compartir esa razón por la que LO MUEVEN todos los días y mostrar su movimiento al ritmo del tema "I LIKE TO MOVE IT". Las mejores historias recibirán una increíble sorpresa para que lo sigan MOVIENDO para alcanzar sus metas.

Finalmente, "Muévelo" es el testamento creado por Beat donde las acciones son las que convierten las ideas en experiencias, y configuran la realidad en la que vivimos. Con este lanzamiento, Beat le da una nueva definición al concepto de lograr tus sueños: sólo da el primer paso y ¡muévelo!

La campaña de "Muévelo" ya ha sido lanzada en Perú, Chile y Colombia, y ahora llega a México.

Acerca de Beat

Beat crea una nueva experiencia de viaje, al conectar a miles de pasajeros con conductores cercanos, disponibles en tiempo real. A través de la aplicación, puedes solicitar un conductor 24/7. Beat es más que una aplicación que te lleva del punto A al punto B. Nuestra misión es convertirnos en parte de la vida cotidiana de las personas, haciendo que el transporte en la ciudad sea más accesible, conveniente, eficiente y seguro. La compañía fue fundada en 2011 y ahora es parte del grupo FREE NOW, el proyecto conjunto de movilidad de BMW y Daimler. Beat está disponible en Grecia, Perú, Chile, Colombia y México. Planea expandirse a más ciudades de Latinoamérica y cuenta con un centro de ingeniería e innovación tecnológica en Ámsterdam.

