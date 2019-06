CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio del 2019 /PRNewswire/ --, el primer vodka súperdel mundo, celebra durante todo el mes de junio, al rey de la coctelería: El Martini.

El Martini, uno de los cocteles mas icónicos y reconocidos de los últimos tiempos guarda una elegancia y misterio que pocos comprenden. Su origen, no se conoce a ciencia exacta pues son muchos los personajes y lugares que portan con orgullo el ser "los creadores" de tan emblemático coctel. Sin embargo, hay algo que si se tiene definido, que son tres los ingredientes principales junto con una técnica de mezcla excepcional y la clásica copa martinera lo que hacen de un trago un verdadero Martini.

Así que, ¿qué es lo que hace a un Martini? Para que el coctel pueda reconocerse como tal, necesita de 3 cosas fundamentales: Vodka, Vermouth o vino aromático y el garnish de elección.

A lo largo de la historia, la cantidad, técnica y uso de ingredientes ha evolucionado pues gracias a su simplicidad y elegancia, tiene la facilidad de adaptarse a distintos gustos y estilos. Por preferencia, hay quienes utilizan ginebra o vodka, personajes emblemáticos como James Bond, se inclinaron por el vodka y qué mejor que honrar el coctel insignia de la elegancia y sofisticación que con Belvedere Vodka, el primer vodka súper premium del mundo, el cual enaltece la textura y el sabor del favorito Martini siempre haciendo honor a su terroir y herencia polaca.

En el marco de la celebración del Martini y como pionero en innovación y tendencia, Belvedere Vodka, se dio a la tarea de hacer una ardua investigación para definir qué hace a un Martini "el Martini perfecto." Después de dos años de trabajo entre mixólogos, expertos de la marca y amantes de este coctel, se llegó a la conclusión de que no existe un Martini perfecto, si no que existen 6.9 cuatrillones posibles variaciones del Martini ¡Eso es 10 veces más que las células del cuerpo humano! Los expertos de Belvedere detectaron que la perfección del Martini, no está en una receta sino que se encuentra en la adaptabilidad y variaciones del mismo, ofreciendo un sin fin de posibilidades para encontrar el Martini perfecto para cada paladar y ocasión.

El expertise de Belvedere Vodka en preparar martinis se conoce a nivel mundial, y es por eso que te compartimos los elementos básicos para prepararlo, ya sea un Martini clásico como el "Dry Martini" o dejarte llevar por la inspiración de sabores e innovar como con un Martini de Lichi.

La técnica: Shaken or Stirred

Ambas se utilizan para alcanzar la temperatura ideal de los ingredientes. Se diferencian por la oxigenación de los ingredientes al mezclar y el efecto que tiene en el sabor. No hay bueno o malo, es simplemente cuestión de gusto pero si te hace falta inspiración o te encuentras indecis@ recuerda la frase insignia del ícono James Bond : "A vodka Martini, shaken not stirred"

El sabor: Dry or wet

Esto se refiere a la cantidad de vermouth que agregues a tu coctel. Un Martini seco tiene una proporción de 6:1 en relación a la cantidad de vodka mientras que un wet Martini o Martini suave, tiene 3 medidas de vermouth por 1 de Belvedere Vodka (3:1).

El garnish

El toque final de la preparación, puede ir desde una rodaja de cascara de limón, naranja o toronja o sabores más salados como aceitunas y ¡hasta sardinas!

Candela Romero

Ahora, ¡es tiempo de celebrar! Belvedere Vodka te invita durante todo el mes de junio a ladegustar una carta diseñada en exclusiva para conmemorar al Martini como lo merece, pero recuerda, tal como lo dicen las leyendas del cine y la historia: el Martini merece el respeto de todo buen bebedor pues no hay que dejarse engañar por el poder que hay detrás de su coqueta presentación.

Este junio, disfruta y haz honor al mejor de los cocteles de la mano de Belvedere Vodka.

¡Cheers!

You don't just want a perfect Martini, you want Martini perfection!

Anistatia Miller

