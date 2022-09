BOCA RATON, Florida. – 13 de septiembre de 2022 – DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) (“DigitalBridge” o la “Compañía”) anunció el nombramiento de Bernardo Vargas Gibsone como Chairman [Managing Director] para Latinoamérica. Bajo este nuevo cargo, Vargas Gibsone encabezará el crecimiento del negocio de inversión en infraestructura digital para DigitalBridge en la región.

Como Cabeza para Latinoamérica de DigitalBridge, Vargas Gibsone liderará, junto con el equipo ejecutivo, nuevas oportunidades de inversión en la región y brindará soporte a las inversiones existentes de la compañía.

“Es un honor darle la bienvenida a Bernardo a nuestro equipo directivo, su incorporación es fundamental para nuestra operación y fortalece nuestra presencia en Latinoamérica”, dijo Marc Ganzi, director general de DigitalBridge. “Además de su impresionante trayectoria, sus capacidades de innovación y ejecución, Bernardo ha demostrado un compromiso con la excelencia corporativa y la sustentabilidad. En conjunto, hemos identificado una sólida fuente de oportunidades en América Latina, y Bernardo acelerará nuestra capacidad de ejecución, asegurándose de que continuemos creando valor e incrementando nuestra participación en los mercados en los que actualmente operamos”.

Bernardo Vargas Gibsone es un inversionista y operador en infraestructura con más de tres décadas de amplia experiencia en el sector. Anteriormente, Vargas Gibsone se desempeñó como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Grupo ISA), una empresa mixta de transmisión de energía, concesiones viales e infraestructura de telecomunicaciones, que cotiza en bolsa de valores por $12 mil millones de dólares. Al frente de ISA, Vargas Gibsone lideró un equipo de más de 4,000 empleados en Latinoamérica, y logró un crecimiento sin precedentes, y sólidos resultados financieros, aumentando cinco veces en el precio de las acciones de ISA bajo su liderazgo. Vargas Gibsone también encabezó iniciativas medioambientales y de inclusión, que resultaron en la incorporación de ISA en los Índices de Sustentabilidad del Dow Jones y el reconocimiento, con medalla de bronce, otorgada por S&P Global The Sustainability Yearbook 2020.

“DigitalBridge es la empresa líder de inversión en infraestructura digital a nivel global, me entusiasma y me honra esta oportunidad de unirme a la trayectoria de crecimiento de la Compañía, así como al talentoso equipo que la conforma. Sin duda, estaré comprometido con la expansión de DigitalBridge en América Latina a partir de estrategias de valor agregado a nuestro portafolio en la región”.

Sobre Bernardo Vargas Gibsone

Vargas Gibsone cuenta con más de tres décadas de experiencia en la banca de inversión, negocios inmobiliarios e inversión en infraestructura, además de un profundo conocimiento y trayectoria en Latinoamérica. De 2015 hasta el 2022, fue presidente de ISA, una compañía líder en infraestructura con sede en Medellín, Colombia. Anteriormente, Vargas Gibsone fue socio fundador de Nogal Asesorias Financieras, una consultora boutique en banca de inversión de Colombia, especializada en fusiones y adquisiciones en varias industrias durante más de una década. Durante sus años en Nogal, fue miembro del Directorio de Amarilo, un desarrollador inmobiliario líder de Colombia, Grupo Pantaleón, Pronaca Colombia, entre otros. Vargas Gibsone también fungió como presidente y director ejecutivo de la fusión de Barings e ING Colombia; director ejecutivo fundador de Proexport Colombia (actualmente, Procolombia); director ejecutivo fundador de Fiducoldex; y asesor del Ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, quien luego fue nombrado Presidente de Colombia. Vargas Gibsone fue elegido por el diario Portafolio como el mejor Líder Empresarial de Colombia en 2017 y fue nombrado entre los mejores directores ejecutivos de Latinoamérica por Institutional Investor.

Vargas Gibsone tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad de Columbia y una licenciatura y maestría en economía de la Universidad de los Andes, de Bogotá, Colombia.

Sobre DigitalBridge Group, Inc.

DigitalBridge (NYSE: DBRG) es una firma de infraestructura digital líder a nivel mundial. Con más de 25 años invirtiendo y operando negocios en todo el ecosistema digital como torres celulares, data centers, fibra óptica, small cells e infraestructura edge. El equipo de DigitalBridge gestiona una cartera de activos de infraestructura digital de 48 mil millones de dólares en nombre de sus socios y accionistas. Con sede principal en Boca Raton, Florida, DigitalBridge cuenta oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Londres y Singapur. Para más información, visite: www.digitalbridge.com.

