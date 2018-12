Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation e INVNT se unen para producir un nuevo festival de tres días de música, cultura y comunidad

Nueva York

Woodstock de

Nueva York

Bethel Woods Music

Bethel Woods

Woodstock de

BETHEL,, 27 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Bethel Woods Center for the Arts (BWCA) -un centro cultural sin fines de lucro ubicado en el sitio histórico del festival1969 en Bethel,, Live Nation –la compañía de entretenimiento líder a nivel mundial e INVNT -una agencia global dede marcas en vivo, anunciaron en el día de hoy el(Festival de Música y Cultura de: Celebración de las bodas de oro en el sitio histórico del festival1969).

Nueva York

Bethel Woods

(Somos dorados: Reflexiones sobre el 50 aniversario del Festival de Woodstock y las aspiraciones para un futuro acuariano).

"Estamos felices de asociarnos con Live Nation e INVNT para producir el Bethel Woods Music and Culture Festival", afirmó Darlene Fedun, directora ejecutiva del BWCA. "Cincuenta años atrás la gente se reunió pacíficamente en nuestro sitio, inspirada para cambiar el mundo a través de la música. Como administradores de este sitio histórico, permanecemos comprometidos con la preservación de esta rica historia y espíritu y con la labor de educar e inspirar a las nuevas generaciones para que contribuyan positivamente con el mundo a través de la música, la cultura y la comunidad".

El festival de tres días de duración utilizará las instalaciones y los sitios de última generación del BWCA. Para la ocasión se crearán centros de entretenimiento y una serie de áreas de actuación personalizadas. Próximamente se darán a conocer todos los detalles relacionados a la lista de artistas, venta de entradas, experiencias no musicales y actividad de la marca.

Para acceder a logotipos e imágenes en alta resolución, ingrese a: http://bit.ly/2ENcyYk

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las celebraciones del Bethel Woods Center for the Arts que marcan el 50 aniversario del mayor festival de todos los tiempos, planificado para el verano de 2019, no son producidas ni patrocinadas por –y tampoco están afiliadas a- Woodstock Ventures LC, el organizador del festival de 1969 y sus otros festivales de encuentro y no constituyen eventos WOODSTOCK®.

Acerca del Bethel Woods Center for the Arts y el Museo de Bethel Woods

Woodstock de

Nueva York

Nueva York

Bethel Woods

Bethel Woods

Bethel Woods

El Bethel Woods Center for the Arts es una organización cultural sin fines de lucro que se encuentra en el sitio del festival1969 en Bethel,. Ubicado a tan solo 90 minutos de la ciudad de, en un exuberante recinto que ofrece bucólicas vistas campestres, el Centro está compuesto por el anfiteatro Pavilion Stage –capaz de albergar hasta 15.000 personas, una íntima Galería de Eventos con capacidad para 440 personas y el premiado Museo de. El Centro ofrece una diversa selección de artistas populares, actuaciones de enorme riqueza cultural y programas educativos, comunitarios y de museos, comprometidos a inspirar la expresión, la creatividad y la innovación a través de las artes.es un ejemplo en lo que refiere a sus esfuerzos para comprometer, inspirar y abogar por la accesibilidad de las artes en todas las edades y conectarse con socios comunitarios para ampliar el alcance programático y fortalecer el apoyo y los recursos para sus actividades. El Museo deestá dedicado al estudio y la exhibición de los eventos sociales, políticos y culturales de los años sesenta, incluido el festival Woodstock y los legados de esa época, así como a la preservación del sitio del festival Woodstock 1969. Más que una celebración nostálgica de una década plena de colorido, el premiado museo ofrece un enfoque para temas más profundos y lecciones de la década. El museo es un recurso dinámico y vibrante de la comunidad, donde individuos y grupos de todas las edades participan en recorridas, animadas conferencias, conversaciones cinematográficas, exposiciones cambiantes y eventos especiales. Entre las características del museo se incluye un espacio de exhibición permanente, una galería de exposiciones especiales, una galería-corredor de exhibiciones, un teatro del museo, una galería de eventos, una tienda minorista, un café y el monumento a Woodstock. Si desea más información, ingrese a www.BethelWoodsCenter.org

Acerca de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment LYV, +2.43%, es la compañía de entretenimiento en vivo líder a nivel mundial, integrada por los líderes del mercado global Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Media &Sponsorship. Si desea más información, ingrese a www.livenationentertainment.com

Acerca de INVNT

Nueva York

Detroit

San Francisco

Washington D.C.

Fundada en 2008, INVNT fue creada para ser la mejor agencia dede marcas en vivo a nivel mundial. Las oficinas de INVNT están estratégicamente ubicadas en, Londres, Sídney,y Estocolmo. Si desea más información, ingrese a http://invnt.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/802532/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802458/BethelWoods_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802459/Live_Nation_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802460/INVNT_Logo.jpg

FUENTE INVNT