Más de 40 años dentro de la industria biotecnológica respaldan a Amgen para el desarrollo de medicamentos biocomparables.

Un medicamento biocomparable (BC) no es un “genérico” ya que, por definición, un medicamento genérico es una copia exacta del producto de referencia.

Los biocomparables son en esencia una innovación pensada y centrada en los pacientes.

Ciudad de México a 21 de enero de 2021, AMGEN (NASDAQ: AMGN): A lo largo de 40 años, Amgen se ha posicionado como pionero y líder en medicamentos biotecnológicos innovadores, experiencia y conocimiento que le ha permitido incursionar en la investigación y desarrollo de medicamentos biocomparables, con altos estándares de seguridad y calidad.

Un medicamento biocomparable (BC) no es un “genérico” ya que, por definición, un medicamento genérico es un producto de síntesis química que puede ser idéntico al producto de referencia, para lo cual se hacen estudios de equivalencia. Un BC es un producto obtenido a través de células vivas y es altamente similar sin diferencias clínicamente significativas en seguridad, pureza, potencia y efectividad respecto del biológico de referencia, pero no son idénticos

Mientras que los genéricos requieren aproximadamente 50 pruebas de control de calidad como parte del proceso de fabricación, los productos biotecnológicos, incluidos los biocomparables, pueden requerir aproximadamente 250 pruebas para garantizar que cumplan con todos los criterios de calidad necesarios La biocomparabilidad debe ser probada con estudios clínicos específicos para cada producto.

Por ello, en Amgen, se emplea un estricto proceso de desarrollo individual para cada biocomparable. Se recaba suficiente evidencia clínica y farmacológica para comprender la estructura y funcionamiento de la molécula de referencia y así desarrollar con la máxima calidad estos medicamentos, asegurando que cumpla los estándares regulatorios indicados en cada país.

“Por nuestra experiencia y reputación en el desarrollo y producción de complejos medicamentos biotecnológicos, estamos en la posición de garantizar confianza en nuestros biocomparables, que pueden ofrecer opciones adicionales de tratamiento para padecimientos graves en la salud de los mexicanos, lo que implica un apoyo indiscutible a la sostenibilidad del sistema de salud, a través de ahorros potenciales” indicó el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

Los biocomparables son en esencia una innovación pensada y centrada en los pacientes, pero además los BC tienen un papel importante en la promoción de la sostenibilidad de los sistemas de salud, no sólo en México sino en el mundo, propiciando ahorros significativos – para los pacientes, los pagadores y las instituciones de salud – y apertura del mercado, lo que brinda un terreno competitivo justo.

“En el corazón del compromiso de Amgen con los biosimilares, está nuestra misión de servir a los pacientes. Los biocomparables de Amgen ofrecerán más opciones de tratamiento para enfermedades graves como el cáncer, aportando biotecnología de punta en estas áreas y respaldada por más de 4 décadas de experiencia” Concluyó el Dr. Saráchaga.

Para más información visita: https://www.amgenbiocomparables.com.mx/

***

Acerca de Amgen

Amgen está comprometido a detonar el potencial de la biología para pacientes que sufren de enfermedades graves con el descubrimiento, desarrollo, fabricación y lanzamiento de biotecnológicos innovadores.

Este enfoque comienza con el uso de herramientas como la genética humana avanzada para develar las complejidades de las enfermedades y comprender los fundamentos de la biología humana. Amgen se enfoca en áreas de necesidades médicas no satisfechas y aprovecha su experiencia para buscar soluciones que mejoren los resultados de salud mejorando de manera drástica la vida de las personas.

Amgen, pionero de la biotecnología desde 1980, se ha convertido en una de las empresas independientes líderes a nivel mundial en biotecnología, llegando a millones de pacientes y desarrollando un portafolio de medicamentos con importante potencial.

Para más información, visita www.amgen.com.mx y síguenos en Twitter: @AmgenMexico y Facebook: Amgen México

