PLEASANTON, Calif.

, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Entendiendo los beneficios tanto de las compras físicas en tienda, como de las opciones adicionales que ofrecen las compras en línea, Blackhawk Network está impulsando nuevas tecnologías de pago que proporcionan a las tiendas la capacidad de vender a los clientes finales una amplia selección de tarjetas de regalo en formato digital directamente en tiendas físicas. Este nuevo formato promueve que las cadenas comerciales puedan interactuar con sus clientes en diversos puntos de contacto dentro de la misma tienda. Así mismo, brinda a los consumidores la posibilidad de acceder a través de sus dispositivos móviles a un contenido más amplio de tarjetas de regalo digitales teniendo una experiencia de compra rápida y satisfactoria.

La nueva Plataforma digital de tarjetas de regalo ya está disponible en las más de 19 mil tiendas Oxxo en la República Mexicana y se planea que en 2021 se expanda a otras cadenas comerciales del país. El proceso es muy sencillo; el cliente puede hacer la compra de su tarjeta de regalo digital escaneando con su dispositivo móvil el código QR que está disponible en los materiales publicitarios que se encuentran en el exhibidor de tarjetas de regalo o en cualquier otro material de comunicación que esté dentro o fuera de la tienda. Una vez escaneado el código, el cliente podrá acceder al catálogo de tarjetas a través de su dispositivo y escoger la que desea en tiempo real, teniendo la opción de hacer su compra con el método de pago que más le convenga. Inmediatamente, el consumidor estará recibiendo de forma digital el código que corresponda a su compra.

"Tras la aceleración de las nuevas tendencias de compra y ventas en tiendas en 2020, las experiencias omnicanal son más críticas que nunca para las tiendas y cadenas comerciales. Al lograr que ofrezcan productos digitales, como los regalos electrónicos, así como diversas opciones de pago en tienda, estamos ayudándolos para satisfacer esta demanda", comentó Helena Mao, Vicepresidente de Productos Globales en Blackhawk Network. "La expansión de soluciones de pago y de regalo innovadoras en los mercados globales continuará siendo un objetivo crítico para Blackhawk Network en 2021 y en los años siguientes"

Se espera un crecimiento de más del 15% en el mercado global de tarjetas de regalo dentro de los siguientes siete años1; además, el crecimiento de las tarjetas de regalo digitales está superando el de las tarjetas de regalo físicas alrededor del mundo. La tecnología desarrollada por Blackhawk Network permite que las tiendas puedan ofrecer más opciones de tarjetas de regalo, con el potencial de generar gasto incremental en caja, además de una experiencia de compra agradable para sus clientes.

Con una red de 250,000 socios, Blackhawk Network está acelerando y transformando la industria de los pagos digitales con la adopción y expansión de wallets digitales, aplicaciones móviles y pagos digitales. Para tener información adicional acerca de las soluciones de pago innovadoras de Blackhawk Network, te invitamos a visitar nuestro sitio.

Acerca de Blackhawk Network

Blackhawk Network ofrece soluciones de pago de marcas a través de productos de prepago, tecnologías y una red que conecta a las marcas con las personas. Colaboramos con nuestros socios para innovar, traduciendo las tendencias del mercado en pagos de marcas para aumentar el alcance, la lealtad y los ingresos. Presentes en 28 países, ejecutamos nuestras soluciones de forma confiable y segura alrededor del mundo. Únanse con nosotros mientras le damos forma al futuro de los pagos de marca a nivel global. Para mayor información ingresa a blackhawknetwork.com.

Acerca de FEMSA Comercio

FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene presencia. Opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon, Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días.

1 "Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020–2027" - Gift Cards Market by Card Type (Open Loop Gift Card, Closed Loop Gift Card) and End User (Retail Establishments, Corporate Institutions).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343450/Blackhawk_Network_Logo.jpg

FUENTE Blackhawk Network