Blue Diamond Resorts nombra a Jürgen Stütz como Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Distribución

TALLAHASSEE, Fla., April 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, el grupo de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, le da la bienvenida a Jürgen Stütz como Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Distribución. Tras más de 29 años enfocado en la industria hotelera de lujo y con una sólida experiencia en ventas y marketing, Stütz tiene el perfil perfecto para ayudar a Blue Diamond a aumentar sus ingresos incrementando las ventas digitales, implementando distribución desde América Latina y agilizando todas las ventas, ingresos y esfuerzos de marketing en su amplia cartera hotelera.



"El liderazgo consistente y eficiente de Jürgen demuestra su capacidad para impulsar un crecimiento significativo en ventas, ocupación y distribución, factores clave para llevar nuestra organización a su próxima fase de crecimiento", comentó Jordi Pelfort, Presidente de Sunwing Hotels & Resorts. "Su sólida experiencia, junto con su profundo conocimiento global en hospitalidad, están perfectamente alineados con el fuerte impulso que está viviendo Blue Diamond".

Stütz inició su carrera como Director de Ventas y Marketing en el Hotel Meliá Bávaro y el Hotel Paradisus Punta Cana en la República Dominicana. Desde entonces, ha ocupado numerosos puestos ejecutivos de ventas y marketing en reconocidas empresas hoteleras de todo el mundo, como Sol Meliá, Linder Hotels & Resorts, LTI-International Hotels y Meliá Hotels International. Más recientemente, Stütz fue Director Comercial de Decameron Hotels & Resorts, donde lideró un equipo conformado por 730 miembros repartidos en 34 hoteles y resorts en nueve países, generando más de $ 480 millones en ingresos anuales.

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de complejos hoteleros de más rápido crecimiento en el Caribe, con 47 propiedades que sobrepasan las 15 500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts es más impresionante que nunca. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton , el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades del cercano Royalton; y el elegante All-Exclusive™ CHIC by Royalton , una experiencia vacacional dinámica y social con comodidades de lujo y opciones gastronómicas de alta calidad. En Jamaica, se restauró el Grand Lido Negril para brindar unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes a lo largo de una exclusiva playa y ser un refugio privado único. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, y Starfish Resorts ofrece un valor increíble en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star ™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes. Mystique Resorts , una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos llenos de aventuras sin fin.

